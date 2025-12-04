海關打擊電話代購　39歲男涉派送私煙被捕

香港海關昨日（12月3日）在青衣破獲一宗利用電話訂購方式分銷懷疑私煙的案件，檢獲約1.9萬支懷疑私煙，估計市值約9萬元，應課稅值約6萬元，並拘捕1名本地男子。



海關人員針對利用電話訂購方式銷售私煙的不法活動，採取執法行動，假扮買家致電懷疑私煙傳單上的電話號碼訂購私煙，並於昨日下午在長宏邨拘捕1名涉嫌派送私煙的男子，在其手持的膠袋及私家車內檢獲該批懷疑私煙，涉案私家車亦被扣查。

被捕男子39歲，報稱裝修工人，已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，將於12月17日在西九龍裁判法院提堂。海關會繼續追查私煙的來源，不排除會有更多人被捕。

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，繼續針對私煙傳單採取執法行動，致力打擊私煙活動。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。