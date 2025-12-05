聖誕新年假前　海關搗女人街小販檔及貯存倉　檢258萬冒牌貨拉5人

香港海關早前於購物熱點巡查期間，發現旺角有固定小販攤檔售賣懷疑冒牌物品，於是在過去兩星期（11月20日至12月4日）在旺角展開代號「破陣」的特別執法行動，掃蕩21個位於通菜街（又稱女人街）的固定小販攤檔，以及附近一間樓上冒牌物品貯存倉庫，檢獲約7,000件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具和首飾，估計市值約258萬元。海關拘捕一男四女，年齡介乎23歲至56歲，案件仍在調查中。



海關檢獲約7000件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具和首飾，估計市值約258萬元。（海外提供）

聖誕及新年假期將至，海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動，全力保障本地消費者及訪港旅客的權益。

海關提醒本地消費者及訪港旅客應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒商戶切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。