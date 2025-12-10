PTU高級督察南丫島參與飛虎隊遴選　跳水後失知覺　留醫6日不治

上周四（4日）約中午12時，一名31歲機動部隊（PTU）總部教官兼高級督察，在南丫島對開海面進行警方特別任務連（SDU，俗稱飛虎隊）進階遴選測試時跳水，完成跳水後感到不適，失去知覺，送院進行開腦手術，情況危殆，留醫6日最終不治。



警務處處長周一鳴本周三（10日）晚上前往瑪嘉烈醫院了解，事後向傳媒表示，「好遺憾好傷痛，警隊失去一位同事」，事發上周四（4日）大約中午12時，飛虎隊進行進階遴選期間，其中一位31歲黃姓男考生跳水後失去知覺，飛虎隊醫療隊即場進行急救，之後送往瑪嘉烈醫院進行急救和腦部手術，本周三晚上較早前在親友和同袍的陪同下「走過最後一程」。



周指出，該名同袍2016年加入警隊，2021年晉升為高級督察，形容對方「年青有為、好有毅力、表現優越」，對事件感到痛心，警隊將會向其家人提供一切適切協助和支援。



警務處處長周一鳴交代事件。（陳永武攝）

警方亦指，警隊向該名人員的家屬致以最深切的慰問。警察福利服務課與他的家人保持緊密聯繫，將盡力提供一切可行的協助及支援，協助他們渡過這悲痛及艱難的時刻，警方正跟進調查事件，並已暫停相關的遴選測試。

保安局局長鄧炳強對一名警隊男高級督察離世深感難過，該名人員日前在警隊特別任務連「進階遴選」測試期間失去知覺，經送院救治後，本周三不幸離世。鄧表示，「向他的家人致以深切慰問。保安局和警務處會全力向他的家人提供所需支援，協助他們渡過這艱難時刻。」

公務員事務局局長楊何蓓茵亦表示，對事件感到非常難過，並向其家屬致以最深切的慰問。

警方人員到醫院了解。（林振華攝）

警務處處長周一鳴上周到瑪嘉烈醫院，探望投考特別任務連（SDU，俗稱飛虎隊）期間昏迷的男警。（資料圖片）

一名男警投考特別任務連（SDU，俗稱飛虎隊）期間昏迷，留醫瑪嘉烈醫院，大批警方人員到場了解。（資料圖片）

警方人員到醫院了解。（資料圖片/林振華攝）