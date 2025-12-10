銅鑼灣墮物傷人｜愛妻蘇醒無期　夫變賣家當籌錢：治療到最後一刻

一名51歲姓彭內地女子，上周五（5日）於銅鑼灣一處後巷執紙皮期間，遭高處墮下的定滑輪擊中，頭部浴血昏迷，留醫深切治療部，情況危殆。



彭女的丈夫鍾先生向《香港01》表示，妻子在手術後仍然昏迷不醒，醫生亦告知即使日後康復出院，仍可能行動不便，不能自理。面對高昂醫療費用，他已囑咐胞兄變賣家當籌錢。他亦懇請香港有心人及相關部門伸出援手，提供幫助。



人生路不熟，鍾先生不了解香港醫療體制，愛妻蘇醒之日遙遙無期，令他倍感徬徨。談及愛妻，他多度哽咽蹙眉。（陳浩然攝）

鍾先生表示，妻子閒時便會與胞姊一同照顧九旬姐夫，亦會到銅鑼灣周邊後巷幫胞姊看顧紙皮，以免他人取走。事發當日（5日）下午，彭姊先行回家為丈夫煮飯，只剩妻子一人在後巷執紙皮，豈料天降硬物擊中頭部。彭姊同事及路人見狀立即召來救護車，將傷者送院搶救，並通知彭姊。鍾先生感謝有心人伸援手，「如果再遲少少，生命都保唔住。」

鍾先生當晚知悉事件，馬上由內地趕到香港。因事態嚴重，他翌日早上與彭姊重返後巷視察，發現附近遺下一頂染血的帽及可疑的鐵塊，故報警求助。警方經初步調查，相信彭女被一個約10厘米乘3.5厘米的定滑輪擊中頭部暈倒。目前，彭女仍在瑪麗醫院深切治療部留醫，情況危殆。

鍾先生目前每日到醫院探望愛妻，但妻子在手術後仍然昏迷。定滑輪擊穿帽子，打中彭女左後腦導致骨裂，估計遺下3至4厘米傷口。醫生暫移除其相應的部分頭蓋骨，以便檢查腦部情況。醫生亦告知，因傷及頭部，即使日後彭女康復出院，仍可能行動不便，不能自理。鍾先生憤慨道，「呢次嘅事故可以話毁咗我嘅家庭。」

夫婦同為廣洲人，育有兩名女兒，大女已成家，成年細女則患腦癱、屬殘疾人士。鍾先生指，雖生活拮据，卻從未為細女申領津貼及補貼，夫婦倆相濡以沫，同甘共苦。

如今愛妻因橫禍命危，面對高昂醫療費用，他直言措手不及，就算將手頭現金盡數取出，亦僅杯水車薪。談及愛妻，鍾先生多度哽咽，「我希望醫院可以去治療，哪怕到最後一刻」，他亦已囑咐胞兄變賣家當籌錢。

人生路不熟，鍾先生不了解香港醫療體制，愛妻蘇醒之日遙遙無期，令他倍感徬徨。日前，他已向醫療社工求助，望成功申請費用減免。他亦希望香港有心人及相關部門可以伸出援手，提供幫助。

鍾先生不了解香港醫療體制，愛妻蘇醒之日遙遙無期，令他倍感徬徨。他懇請香港有心人及相關部門伸出援手，提供幫助。（陳浩然攝）

由於彭女並無持有香港身份證，根據醫管局網頁，非符合資格人士留醫深切治療病房，每日收費24,400元；自2026年元旦起，相關收費更上調至每日35,600元。醫管局回覆《香港01》查詢指，有關病人目前於瑪麗醫院留醫。院方會為病人提供適切的治療，亦會就病人情況與家屬保持溝通。

局方續指，香港公營醫療服務獲政府大幅度資助，醫管局的政策主要是確保本港市民能夠優先得到公營醫療服務，非符合資格人士一般只有在緊急情況下才可獲得公營醫療服務。為確保合理使用有限的公共資源，非符合資格人士需支付憲報刊載的醫療費用，該費用是按收回成本的原則釐訂。除非有特殊情況及經濟困難，非符合資格人士一般不會獲得醫療費用減免。醫管局會按每名病人的個別情況，酌情考慮每一個申請可否作出醫療費用的減免。

案件發生於12月5日。警方於上周六（6日）早上接獲女傷者胞姐報案，指妹妹周五（5日）在銅鑼灣渣甸街和怡和街後巷受傷暈倒昏迷，救護員到場將她送往瑪麗醫院治理。

據悉，女傷者雙程證來港，事發時被從怡和街48號大廈跌落的定滑輪擊中。警方經初步調查，41歲陳姓和48歲陳姓工程負責人涉嫌「容許物體自建築物墮下」被捕，兩名被捕男子被扣留調查，案件交由灣仔警區刑事調查隊第五隊跟進。消息指，41歲被捕男子是大判，48歲被捕男子則是二判。