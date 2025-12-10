宏福苑大火｜九龍殯儀館邀台專家助修復遺體　目標恢復先人原貌

大埔宏福苑火災已造成最少160人死亡，不少遇難者的遺體在大火中受損。九龍殯儀館除在日前開放禮堂供市民悼念遇難者，以及安排法師誦經外，亦邀請台灣著名遺體修復師郭璋成及其團隊來港，為離世者修復遺體。九龍殯儀館總經理甘亮得接受《香港01》訪問表示，暫時接獲逾10宗家屬求助個案；郭璋成的團隊首批5名成員已經抵港，其餘成員亦正陸續來港，他們會與九龍殯儀館的修復團隊合作，以恢復遇難者生前原貌為主要目標，希望可以為家屬送上一點安慰。



12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，九龍殯儀館為舉行悼念會，有不少人到來，向死難者送上一朵白花。（資料圖片/鄭子峰攝）

九龍殯儀館接獲的求助個案，相關遇難者的遺體主要是被熏黑，算是「輕度至中度」損毀；損毀得較嚴重的遺體則暫未見到，估計可能是因為相關遺體辨認程度尚未完成。甘亮得提及，有慈善團體「好有心」，願意與九龍殯儀館一同負擔遺體修復的費用，故所有宏福苑火災遇難者的家屬，如向九龍殯儀館尋求殯儀及遺體修復服務，均費用全免。

九龍殯儀館邀請台灣遺體修復師郭璋成及其團隊來港，為大埔宏福苑火災遇難者修復遺體。圖為郭璋成（左）過往來港出席九龍殯儀館其他活動時，與九龍殯儀館總經理甘亮得合照。（甘亮得提供）

甘亮得指出，火災後的遺體惡化速度，會比一般遺體快兩至三倍，在台灣遺體修復師郭璋成的團隊陸續來港之際，九龍殯儀館的團隊已開始為遺體處行首階段處理，令遺體停止腐化、發臭等惡化。隨後他們會與繼續台灣團隊溝通，決定如何修復遺體，但主要都是以保存先人生前原貌為目標，團隊會請家屬提供先人生前的所有照片作評估，再根據情況安排物料和人手進行修復。

九龍殯儀館邀請台灣遺體修復師郭璋成及其團隊來港，為大埔宏福苑火災遇難者修復遺體。圖為郭璋成過往處理其他遺體修復個案的照片。（甘亮得提供）

警方早前表示，宏福苑火災部分遇難者的遺體，被燒至只餘部分骸骨，甚至可能已化為灰燼。甘亮得稱，他曾向郭璋成了解，即使遺體已嚴重損毀，修復師亦有相關技術，可以骸骨或骨灰作基礎，配合專業物料，盡量恢復先人的原貌。

九龍殯儀館邀請台灣遺體修復師郭璋成及其團隊來港，為大埔宏福苑火災遇難者修復遺體。圖為郭璋成（右三）與團隊過往處理其他遺體修復個案的照片。（甘亮得提供）

至於近年開始流行的3D打印技術，可否用於遺體修復？甘亮得表示，他過往曾見過少量3D打印的例子，認為香港現有技術暫未可做到「荷里活級」，即使打印出來，「可能還原到兩至三成個先人（的原貌）已經好厲害㗎喇」，始終與先人本身的樣貌有落差。而遺體修復主要精神，正正是最大程度還原遺體，因此，暫時遺體修復師仍是主要以其專業技術人手修復遺體。

九龍殯儀館邀請台灣遺體修復師郭璋成及其團隊來港，為大埔宏福苑火災遇難者修復遺體。圖為九龍殯儀館總經理甘亮得。（甘亮得提供）

殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠受訪時亦表示，目前3D打印技術在內地發展得較多，香港則「暫時無乜」相關技術。在遺體修復方面，吳耀棠指若要用上3D打印，一般都只會是「做個面膜咁遮住（遺體）面部」，讓人瞻仰遺容。至於遺體的軀幹或肢體，在殯儀儀式時一般已被遮蓋，故通常亦不會用3D打印技術協助修復。

甘亮得透露，郭璋成和其遺體修復團隊合共有12人會來港，連同九龍殯儀館在香港的團隊，合共有約15人合力為宏福苑火災遇難者修復遺體。視乎個別遺體的情況，若有輕度至中度損毀，5人協作下約可於兩日內完成修復；若遺體損毀得更嚴重，則可能要動用到約10人、以3至5日輪流修復。

九龍殯儀館邀請台灣遺體修復師郭璋成及其團隊來港，為大埔宏福苑火災遇難者修復遺體。圖為郭璋成（右二）過往來港出席九龍殯儀館其他活動時，與九龍殯儀館總經理甘亮得（右一）等參加者合照。（甘亮得提供）

郭璋成的台灣團隊首批5名成員已經抵港，甘亮得特別提及，感謝入境處協助推進申請簽證的安排，台灣團隊暫時獲批准留港兩個月，如有需要會再向入境處申請延長逗留時間。

郭璋成是台灣著名的遺體修復師、安妮詩遺體處理團隊創辦人，他過去曾接受台灣傳媒訪問，指自己從警界退休後成為禮儀師，之後再逐步學習修復遺體，曾經處理過2014年台灣澎湖空難等遇難者遺體嚴重損復的個案。他亦曾經在香港大學專業進修學院（HKU SPACE），開辦遺體修復課程。

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，九龍殯儀館為舉行悼念會，有不少人到來，向死難者送上一注香。（資料圖片/鄭子峰攝）