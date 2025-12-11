海關查兩艘往澳門內河船 檢$7500萬走私藥劑製品及瀕危膨魚鰓等
撰文：凌逸德
更新：
香港海關於11月19日和20日，分別偵破兩宗涉嫌利用內河船走私的案件，透過情報分析及風險評估，分別抽查兩艘由香港出發前往澳門的內河船。
經查驗後，海關在該兩艘船上檢獲大批懷疑走私貨物，包括懷疑藥劑製品、懷疑受管制屬瀕危物種的膨魚鰓及植物、乾海味、雪茄及電子產品，估計市值共約7,500萬元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。
海關是專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。
走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。
根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。
