女商人墮假冒官員騙案　分72次轉帳$7400萬　「女特務」收款被捕

警方昨日（11日）破獲一宗假冒官員的巨額騙案。今年8月，一名中年女商人於接獲騙徒來電，指干犯不同案件，需提供資金作資產審查。事主在4個月內、分72次轉帳7,400萬港元至不同戶口，更曾親身繳款31萬現金予騙徒。直至昨日騙徒失聯，方知受騙報警。



警方同日迅速破案，拘捕一名負責收款22歲詐騙集團女成員，她報稱跌入「局中局」，遭自稱為內地執法人員的騙徒，招募成為特務調查人員，協助收取調查保證金。警方在其住所搜獲兩張偽造執法人員證件，包括內地「協警工作證」及香港警員委任證。



警方破獲一宗假冒官員巨額騙案，深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒交代案件。（王譯揚攝）

受害人4個月轉帳$7,400萬 作「資產審查」證清白

警方昨日接獲一名女子報案，指今年8月開始收到來電，對方自稱為內地執法人員，指控她牽涉犯罪活動，要求提供資金作資產審查，並要求她將調查內容保密。期間，騙徒透過視像通話，向女事主展示偽造的調查檔案，令她信以為真。

今年9月至12月期間，事主按騙徒指示，透過銀行轉帳將約7,400萬港元，存入騙徒指定的8個銀行戶口。至本周三（10日），騙徒更要求與事主親身會面，在其深水埗區住所附近，交收31萬港元現金予一名假冒調查人員。完成現金交易後，犯罪集團隨即失聯，事主驚悉自己被騙，昨日即首次報案。

據了解，受害人為一名50多歲的女商人，透過銀行轉帳予騙徒72次， 每次金額由4.5萬元至150萬元不等。

警方在被捕女子住所，檢獲兩張假冒執法人員證件。（王譯揚攝）

被捕女子稱墮局中局 被騙徒招募成特務收錢

深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒指，案情嚴重，涉款金額龐大，深水埗警區重案組第三隊隨即接手追查，翻查大量閉路電視片段，包括銳眼計劃所安裝的閉路電視系統後，成功鎖定該名向受害人收取現金的集團成員身份。同日傍晚，人員迅速拘捕該名22歲女子，她報稱任職公關職員，現正被扣留調查，將被暫控一項「以欺騙手段取得財產罪」。

調查發現，被捕女子自稱被假扮成內地執法人員的騙徒，招募成為特務調查人員，受指派與受害人見面，並向受害人展示由集團提供的偽造執法人員證件及調查檔案等，協助收取調查保證金。集團指示她將收取的現金兌換成虛擬貨幣，再轉接不同的虛擬貨幣錢包，以清洗騙款。

警方在被捕女子的處所內，檢獲一張虛假的香港警察委任證、一張虛假的內地執法人員證件，以及她犯案時的衣著。根據警方證物顯示，有關內地執法人員證件寫上「協警工作證」。

警方昨日（11日）接獲報案，同日即拘捕一名收款女子。（王譯揚攝）

警：兩地執法機關不會電話招募特務 不會要求市民交錢

警方重申，香港或內地的執法人員，不會透過電話招募或強迫市民成為特務調查員；不會提供虛假的工作證明檔案，要求任何市民向其他人收款；絕對不會要求市民繳交現金，或進行轉帳作資產審查。

市民如接獲自稱執法人員，提出相關要求，務必提高警覺慎防受騙。如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線或報警求助。另外，市民切勿因金錢利益參與騙案。警方重申「以欺騙手段取得財產」是嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法 。

根據警方證物顯示，有關內地執法人員證件寫上「協警工作證」。（王譯揚攝）