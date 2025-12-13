天水圍天澤邨單位陷火海　男傷者多處燒傷屢掙扎　送院後陷昏迷

天水圍發生火警。今日（13日）凌晨3時43分，警方接獲多人報案指，天澤邨澤潤樓一個單位冒煙起火，消防接報到場開喉撲火，救出一名男子。年約51歲姓謝男傷者多處燒傷，清醒由救護車送往屯門醫院接受治理，惟據報他身體有約20%燒傷，送院後陷入昏迷。同日凌晨4時11分，消防將火撲熄，初步相信有可疑，列作「縱火」處理，交由元朗警區刑事調查隊跟進。消息指，人員在單位廚房及廁所均發現火頭。事件中，至少400人需要疏散，隨後陸續返回住所。



根據網上圖片和影片，該個高層單位陷入火海，冒出大量濃煙，現場警鐘一直鳴響，消防救出男傷者，救護員在該樓層的升降機大堂，為傷者提供初步治理，相信男傷者因嚴重燒傷，所以痛到不斷掙扎；另外，多名住戶從睡夢中驚醒，前往樓下暫避，多輛消防車到場。



男傷者清醒由救護車送往屯門醫院接受治理。（讀者提供）

相信男傷者因嚴重燒傷，所以不斷掙扎。（讀者提供）

有不願透露姓氏的男住客表示，聽到警鐘聲後，立即攜帶個人物品行樓梯疏散，早前聽聞大埔宏福苑大火，今次澤潤樓發生火警，該名男住客形容當時心情「特別驚」，見到多人疏散。

就現場所見，起火單位熏黑，多人等候返回住所，部份人連箱帶寵物一併帶走離開。

起火單位熏黑。（李家傑攝）

