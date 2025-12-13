墨西哥急凍水果藏$8200萬冰毒　3中學生收貨拆貨　與睇水男同落網

警方毒品調查科人員一連4日（12月8至11日），進行了一項打擊跨國販毒集團的反毒品行動，截獲一批從墨西哥抵港的急凍水果，內藏242公斤懷疑冰毒，市值超過8,200萬元，為本年度最大額的冰毒案件。行動中，警方拘捕3名負責收貨和拆貨的16歲中學生，以及在大廈內負責「睇水」的29歲無業男子，將落案起訴他們，案件將於下周一（15日）在西九龍裁判法院提堂。



警方聯同海關搜查一批墨西哥抵港、報稱載有急凍果肉的貨物，發現其中有70箱共芳有約242公斤的思疑冰毒。（陳浩然攝）

墨西哥空運抵香港 急凍水果肉藏$8200萬冰毒

警方經過情報分析 ，相信一個跨國販毒集團企圖在聖誕前夕，將一大批毒品從墨西哥經過空運偷運到香港。經過連日調查，警方毒品調查科鎖定了一批報稱冷凍食品的可疑貨物。貨物在12月8日到達香港的空運中心，警方在海關人員協助下搜查，發現360個紙箱內載有一些急凍水果肉，其中有70箱共藏有約242公斤的思疑冰毒。

販毒集團委託一間正當物流公司，到空運中心提該批貨物。至周四（11日），販毒集團要求物流公司，在下午將該批貨物送至葵涌一座工業大廈一個約400呎的單位。警員發現有3名青年在場收貨及搬到單位內。其間，警方亦發現另一名男子在大廈的外圍徘徊，形跡可疑。

當時機成熟後，探員截查大廈外面的可疑男子，並且同步突擊搜查收貨單位。探員進入單位時，發現3名青年正在拆貨，並準備運走一些篩選出來的急凍食品。而在大廈外面被截查的男子，經過初步調查後，亦證實為同一個販毒集團的骨幹成員。

4被捕男當中3名為16歲中學生 警追緝在逃招募人士

警方隨即分別以「販毒」和「串謀販毒」罪名將4人拘捕，他們被均為本地男子，當中3人年僅16歲，報稱中學生；另一名29歲男子，則報稱無業。當中有人有三合會背景。4人目前都被警方扣留調查，稍後將被暫控有關罪名，並於周一（15日）在西九龍裁判法院提堂。警方已鎖定販毒集團背後部分在逃者身份，不排除稍後會有更多人被捕。

據悉，被捕3名少年為朋友關係，於不同學校就讀。警方追緝的疑犯當中，包括招募3名青年的販毒集團成員，據知有人曾向青年訛稱因他們未成年，犯案亦「應該無事」。

毒品調查科署理高級警司關駿軒指，初步調查顯示，有人受到跨國販毒集團以金錢利誘，被招募成為派送毒品、接貨、拆貨和監控的角色。案件中暴露販毒集團無恥和卑劣的一面，利用青少年入世未深，急於賺快錢的心態，招募了3個未成年人士去擔當拆貨和派送毒品等比較高風險的角色。而案中成年人只是站在大廈外，充當「睇水」角色，以為走遠一點便能減低被拘捕的風險。

警方聯同海關搜查一批墨西哥抵港、報稱載有急凍果肉的貨物，發現其中有70箱共藏有約242公斤的思疑冰毒，毒品調查科署理高級警司關駿軒交代案件。（陳浩然攝）

聖誕元旦將至 警呼籲青少年勿墮「搵快錢」陷阱

警方指，警隊有信心也有能力，將販毒集團成員一網打盡，若有人以為不現身接觸毒品，就可以隱藏在法網後，是極其天真和不切實際。警方強調，會使有關無恥之徒無處可逃 。

警方呼籲，聖誕及元旦假期將至，年輕人往往會受到一些販毒集團金錢利誘。家長應多關心子女，遠離賺快錢的陷阱，如有需要可尋求警方或相關機構協助。販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可罰款500萬元及終身監禁，切勿以身試法。對於利用未成年人去販毒，警方會引用《危險藥物條例》56A條，向法庭申請加刑。