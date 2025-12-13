石硤尾毒品快餐車撞的士逃去　司機遇查就擒　目擊者︰咁都仲走到

石硤尾今日（13日）發現「毒品快餐車」，涉事白色日產電動車駛至窩仔街近南昌街時，撞向一輛停泊路邊的士，沒有停下，駛前大約300米至石硤尾街近大埔道燈位，遭到警方截停，警員檢獲約60克懷疑可卡因，以及一支連接著懷疑含有依托咪酯煙彈的電子煙槍，毒品市總值約3.9萬元，35歲男司機被捕。



目擊者拍到涉事日產撞完的士後，立即倒後離開現場，的士車尾損毀，另一條影片可見，其他駕駛人士見到涉事日產已被截停，警方拉起封鎖線，涉案日產左邊車頭泵把損毀，有男子形容「咁佢都仲走到，有料」。



涉事日產撞完的士後，立即倒後離開現場。（threads@jacksonmjai__1019影片截圖）

警方表示，西九龍總區衝鋒隊人員今日（13日）凌晨約1時半，在深水埗石硤尾街設置路障期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。人員其後在該輛私家車內及男司機身上，檢獲約60克懷疑可卡因，以及一支連接著懷疑含有依托咪酯煙彈的電子煙槍，毒品市總值約3.9萬元。

警員通知緝毒犬到場，以作進一步搜查。（李家傑攝）

警員經初步調查，相信該輛私家車早前在窩仔街，撞到一輛停泊在路邊之的士後不顧而去，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」及「不小心駕駛」拘捕該名35歲姓梁本地男司機，他現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。

被捕男子黑布蒙頭，在場接受警方調查，事後被帶上警車。（李家傑攝）

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法

涉案日產左邊車頭泵把損毀。（李家傑攝）