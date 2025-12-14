公眾場所偷信用卡購名牌、海味變賣　警拘7人涉款420萬元

有犯罪集團在全港多區連環盜竊，活躍在運動場、咖啡室及餐廳等人流密集的場所，趁受害人不留神時盜取他們錢包內的信用卡，再將錢包及其他財物放回原位，之後到名牌店用信用卡大額消費，最後再到黑市變賣，涉及至少22宗案件。警方近日（12及13日）展開拘捕行動，以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」等罪，拘捕7名男子，年齡介乎30歲至60歲，涉案金額超過港幣420萬元。



警方港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩講述案情，指今年9月至12月期間全港多區接連發生了多宗盜竊及信用卡被盜用進行大額簽帳的案件。經過深入調查，警方展開行動，針對該犯罪集團偵破了22宗相關案件。

徐蔚瑩提到集團作案模式經過精心策劃，成員會在港島及九龍一些人流密集的地區，包括在運動場、咖啡室及餐廳等埸所，趁受害人運動、吃飯的時候，看準時機將他們的錢包內的信用卡盜取，然後將銀包放回原位。她又指，賊人不會拿走受害人銀包內所有信用卡，通常只會拿走一兩張，此舉令受害人難以即時察覺，當受害人收到短訊時才發現信用卡被盜取。

在信用卡得手後，集團會迅速將信用卡透過中間人分發給其他成員，他們則會在短時間內到不同的名牌店鋪大額消費，包括服裝店、手袋店或一些蔘茸海味的店鋪等，每一宗簽帳低至數千元，有些更高達數十萬港元，其中有騙徒購入單價高達30萬元的名錶，務求用最快的速度去榨取信用卡的最高限額，相信騙徒會將商品放上黑市變賣。

港島總區刑事部翻查及整合了大量的閉路電視片段，經過分析，警方發現集團上的成員擔任不同角色，包括扒手、中間人及假買家。警方掌握他們的犯罪路線、交接過程及消費模式，最終成功鎖定及拘捕了7名涉案成員，他們分別涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」的罪行，現被扣留調查。

警方呼籲市民要妥善保管好個人財物，尤其在做運動、吃飯或身處人多擠迫時更要保持警覺，確保銀包及手袋放在視線範圍或安全位置。如果發現信用卡遺失或被盜，應該盡快通知發卡銀行報失並設定交易提示，例如短訊通知，以盡早發現異常交易。

警方亦提醒零售業商戶，在處理大額信用卡交易時，應核實簽賬者是否為信用卡持有人，必要時要求顧客出示身份證明文件進行核對。如發現顧客形跡可疑，應提高警覺並即時通知警方。