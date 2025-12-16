九龍塘幼稚園載學童校巴左搖右擺慢駛　24歲司機疑食大麻駕車被捕

一名幼稚園校巴司機接載學生期間，被揭發懷疑吸食大麻後駕駛被捕。今日（16日）下午1時13分，東九龍交通特遣隊巡邏期間發現，一輛載有幼稚園學童的校巴，在觀塘繞道中線行駛時車速過慢，而且左搖右擺；至太子道東近警務處東九龍總區總部對開，警方「隱形戰車」上前截查。



該名姓邱（24歲）男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌毒後駕駛被捕，現正被扣留調查；警方召緝毒犬到場協助。據了解，邱男疑曾吸食大麻，但身上未有發現毒品，校車內亦沒有檢獲毒品。



24歲校巴司機涉嫌藥後駕駛被捕。（馬耀文攝）

現場消息指，校巴上當時有一名幼稚園學童及一名保母，目的地為九龍塘一幼稚園。觀塘繞道為每小時80公里車速限制，但該輛校巴當時車速僅約每小時50公里，加上行駛時校巴搖擺不定，於是上前截查。警方相信當時校巴正接載上下午校學童上學及放學。

司機身上未有發現毒品，但經過初步藥物測試，相信該名24歲司機曾吸食大麻，緝毒犬到場搜索。（馬耀文攝）

校巴所屬的九龍禮賢學校暨幼稚園，蘇吳玉英校長回覆查詢時表示，涉事校巴當時載着一名高班學生回校上學；涉案司機並非由學校聘請，而是由該路線的負責人聘請，他於今年9月入職，負責駕駛藍田觀塘線，過往為人有禮，無被家長投訴過。

校長表示，學校對事件感到震驚，已即時要求有關負責人更換司機，並重申校方一向要求學童巴士負責人或司機，遵守交通安全及職業操守；事後已發通告予所有家長，表示已更換司機。校長續指，學校學童巴士有十多條線，各路線均有負責人，屬自僱形式，與學校是合作關係。

一名幼稚園校巴司機接載學生期間，被揭發懷疑吸食大麻後駕駛被捕，緝毒犬上車搜索。（馬耀文攝）

警方派出緝毒犬搜索校巴。（馬耀文攝）

警方帶走一個背囊調查。（翁鈺輝攝）