海關首破貨船吸水口藏毒檢$2.5億可卡因　撈11小時潛水機械人建功

香港海關破獲近年最大宗可卡因販毒案，除是首次偵破利用遠洋船船底吸水口藏毒的案件，亦是潛水機械人引入4年以來首次建功。



不法份子將巨型貨輪化作「海上流動毒品倉」，將多達417公斤、值約2億5600萬元的可卡因，藏在水深11米的船底吸水口，循環途經巴西、新加坡、香港、上海等地散貨。海關聯同消防進行研判後，派潛水機械人及潛水員落海，耗時11句鐘在海中撈毒，過程艱辛、風險極高。行動中，兩名印度船員被捕，不排除有更多人被捕。



海關毒品調查科高級監督劉玉龍（左）和海關港口及海域科海域行動課監督羅展文（右）交代案件。 （黃煦緻攝）

貨船長333米途經多個城市 海關24小時監控甫來港即截查

香港海關早前與內地海關進行情報交流工作，根據情報得知，販毒集團可能利用一些大型貨船偷運毒品 ，有別於以前的貨櫃藏毒，不法份子有機會將毒品藏於貨船極隱蔽位置。海關遂進行大量情報收集及分析工作，包括了解不同貨船結構、行駛路線及毒品來源地。

經過長時間情報分析，海關鎖定一艘大型貨船，其總長度達333米、船身闊達48米，由巴西開出，途經新加坡、上海、寧波及香港等多個城市。海關對貨船展開24小時全天候監控。

貨船由巴西開出，途經新加坡、上海、寧波以及香港多個城市。（海關截圖）

海關毒品調查科高級監督劉玉龍指，今年11月4日，該艘貨船進入香港水域，海關隨即派出船隊押送該船到指定地方，進行清關及搜查。經海關詳細檢查，在左邊船舷近船底的吸水口位置，檢獲大批毒品，有417公斤的可卡因毒品，估計市值約2億5600萬港元。海關在青衣拘捕兩名分別45及37歲男子，據悉均為船上的印度籍船員，獲准保釋候查。

大型海上流動毒品倉 需倚靠專業潛水員

海關估計，檢獲可卡因的來自南美國家或附近地區，犯罪集團利用貨船作為大型海上流動毒品儲存倉庫，等待潛在買家，將毒品分銷到不同地區。是次藏毒手法極之罕見，一般船隻吸水口用以抽取海水，冷卻船上的引擎或供應船上衛生系統使用；而案中貨船藏毒的吸水口位置，極之隱蔽，位於水深約11米，出入口極狹窄，需專業潛水人員才能到達。海關不排除案件涉及跨國走私集團，將毒品從某一來源地上船、安排專業潛水員將毒品安置。

該艘貨船的總長度有333米，船身闊度有48米， 海關在船底11米水深的吸水口位置搜獲毒品。（海關截圖）

搜索如大海撈針 水下黑暗面積近3個足球場

有關行動搜查過程及細節，海域科海域行動課監督羅展文指，貨船凌晨進入香港水域，到達貨櫃碼頭後，關員馬上登船，對船員和船艙搜查，惟未有發現。經過風險評估之後，決定派出海關潛水隊、聯合了消防處潛水組，研判相關風險保障潛水員安全後，對船底位置作深入搜查。

羅展文形容，搜查過程猶如大海撈針，貨櫃船長333米、闊48米，水下面積接近3個標準足球場；水底下陽光被船身遮蓋，光線嚴重不足，伸手不見五指。為增加搜查效率，海關先派出潛水機械人進行大面積搜查，在11米深的右舷船底 ，一個約長0.8米、闊0.5米的吸水口閘門內，發現一些用防水物料包裹的大型可疑物品。

毒品包膠防滲水 放鉛餅減浮力

海關派出潛水員進行更深入搜查，最終在吸水口一個2米乘3米乘2米的空間內，檢獲11塊大小不一、被多層防水物料包裹、重約30或45公斤的懷疑可卡因。該批毒品被綑綁上22塊、重5至10公斤的鉛餅，估計用途為抵消吸水口的浮力。

據了解，涉案貨輪上有多達4,700個貨櫃，惟毒販選擇將毒品放在非常隱蔽的抽水口位置，逃避海關檢查。為防止毒品滲水，案中每磚毒品會先被包裹一層一層的塑膠物料，包好後放入防水袋內，外面再用厚厚的塑膠物料綁住；上面放鐵餅抵消塑料浮力，以便固定在抽水口位置，或減低在水底搬運時的困難。

本案為海關船隊2021年引入潛水機械人以來首度建功。（黃煦緻攝）

行動歷11小時 天文大潮水流急

消息指，事發當日為農曆十五，正值天文大潮，水流急喘，潛水員需花更多體力及時間，大大增加搜查挑戰。船底抽水口位置亦潛藏不同風險，例如有海洋垃圾、尖銳物品、漁網或繩索等，而且沒有照明系統，對潛水員造成風險。

機器人、潛水員花費很多時間及體力，才尋獲兩個抽水口及定位，由定位、鎖定位置、派潛水員下海、打開抽水口、撈出大量毒品，整個行動耗時11小時，過程艱辛、風險極高。

整個搜索行動歷時11小時。（海關截圖）

潛水機械人引入4年首建功 可在水深300米作業

行動中，海關出動的潛水機械人，可在水深達300米下海底作業，有6個推進器提供推力，可對抗水流；而機械人有3個不同的鏡頭，分佈在前面、上面及側面，可固定在水下的位置拍攝影像。本案亦為海關於2021年引入潛水機械人以來首度建功。

目前，海關擁有3部潛水機械人，大部重達65公斤，須用吊臂吊落海，才能進行操作。兩部小的均為10公斤，相對靈活，如在案中便可用鉗勾住鐵柵，協助定位，然後再派潛水員下海，提高效率及安全性。海關指，潛水機械人大大減低了海關潛水員的體力損耗，提升搜查效率，海關會繼續善用科技，日後能夠精準執法。

海關在吸水口，一個2米乘3米乘2米的空間內，檢獲被多層防水物料所包裹的懷疑可卡因。（海關Facebook 直播截圖）

行動摧毀大型海上毒品供應鏈 防止流入市面

販毒集團將毒品收藏在吸水口，認為相對安全，可掩人耳目。反之，有關藏毒手法，雖看似有小聰明，其實是適得其反。案件中該艘貨船只有兩個的吸水位置，海關能準確迅速起獲毒品。

海關相信，行動已摧毀了一個大型海上毒品供應鏈，亦對販毒集團造成一個沉重的打擊。海關指，檢獲的毒品整體包裝十分完整，而每一袋毒品都由繩索綑綁一起，中間看不見任何被分拆過的痕跡。行動已將整批毒品截獲，防止大量毒品流入市面或鄰近地區。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。