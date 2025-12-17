屯門景峰花園火警　女住客二級燒傷　兩貓獲救一昏迷須心外壓

屯門發生火警，初步有人受傷。周三（17日）凌晨2時半左右，消防接獲多個火警報告，指景峰花園第4座有單位起火，過百人疏散至樓下及大廈天台。事件中有一名女子二級燒傷，清醒送院。與此同時，單位內亦有兩隻寵物貓被救出，惟其中一隻昏迷，須救護員進行心外壓。



現場消息稱，女傷者獨居上址一單位。初步懷疑有人燃點香薰時，不慎打瀉引起火警。消防正調查火警成因。

現場單位冒出火光。(圖片來源：threads/little_hayson)

根據網上圖片所見，第4座其中一個單位冒出火光；有不少附近居民亦嗅到「燶味」。據了解，由於現場有濃煙，大批住客湧上天台暫避；亦有居民逃到樓下避難。

初步得悉，起火單位的女住客在火警中被燒傷，她走到樓下求救；亦有其他居民吸入濃煙不適。救護員到場為該名女傷者檢查，她手部二級燒傷，隨後送往屯門醫院治理，送院時清醒。

一名女子手部燒傷，由救護員處理傷勢後，再送往屯門醫院。

此外，當局亦接獲多個求助來電，指被困在單位內。消防正派員前往營救。消防到場後迅即開喉將火救熄，據知，消防員在涉事單位內救出兩隻貓，其中一隻清醒，惟另一隻昏迷，救護員在場為其進行心外壓，並帶上救護車急救。愛護動物協會人員正趕往現場。

昏迷的貓咪由救護員進行心外壓急救。(陳永武攝)

據知起火樓層為5樓。22樓住客羅先生表示，事發時在住宅內聞到燶味，於是與母親一同走火警。他憶述，火警鐘響了「一下」，大約20秒，其時亦聽到消防車的警號。由於電梯大堂有濃煙，他著母親與鄰居一同走上天台，而他則向下走視察環境。他指梯間則沒有煙，亦沒有混亂情況。逃至5樓時遇到消防員，著他快些逃落樓下。直至覺得安全，他才致電母親著她往樓下走。羅先生續指，發生大埔火警後，得悉自己居住的大廈火警亦會心驚，逃生時亦會「快手啲」。

22樓住客羅先生憶述逃生經過。(陳永武攝)

有居民吸入濃煙不適，救護員正為其作初步治理。(陳永武攝)

大批救援人員趕到現場。(王譯揚攝)

網上圖片所見，第4座一個單位冒出火光。(圖片來源：FACEBOOK 群組/真.屯門友)