國泰客機馬尼拉機場疑誤闖跑道　另一國泰降落期間及時復飛避禍

國泰航空一架客機，昨日（周三/17日）於菲律賓馬尼拉國際機場準備返港時，疑誤闖跑道。當時另一架國泰客機正由香港飛抵馬尼拉，並正準備降落該跑道。當地空管人員及時發現，指令降落的客機復飛、誤闖跑道的客機亦即時停下。所幸未有釀成大禍，事件中沒有人受傷，涉事航班分別安全降落、及繼續返港行程。國泰航空回覆《香港01》時表示，已得悉事件並正進行調查。



兩架國泰航空客機險在馬尼拉相撞，幸未發生意外。(資料圖片)

事件發生在當地時間17日傍晚約6時半（馬尼拉與香港沒有時差）。據網上公開資訊，包括航班追蹤網站Flightradar24、及航空交通管制無線電錄音網站LiveATC的資料顯示，當時一架航班編號CX918的國泰客機（B-HNE，波音777-300執飛），正由馬尼拉尼諾伊·艾奎諾國際機場（MNL）準備前往香港。當CX918離開客運大樓，沿滑行道滑行至13跑道前的C停止點，空管人員指令客機橫過13號道，並於06跑道停止點前停下（holding point runway 06）。

CX918航班在空管指示下，繼續進入跑道並調頭後，再U-TURN進入跑道起飛。(圖片來源: flightradar24.com)

此時，另一架正由香港前往馬尼拉的國泰客機CX903（B-HNS，波音777-300執飛），已獲得空管人員的06跑道降落許可（cleared to land runway 06）。數十秒後，空管人員指令CX903復飛（Cathay 903 go around ），CX903機師隨即回應，並進行復飛程序；空管人員又指令CX918原地停止（Cathay 918 hold your position）。

CX903航班在空管指示下執行復飛程序，約15分鐘後再次降落，安全抵達馬尼拉。(圖片來源: flightradar24.com)

空管人員再指示尾隨CX903的宿霧太平洋航空5J358航機復飛，將06跑道清空後，讓CX918航機反方向進入跑道（即進入24跑道）並在前方出口脫離跑道進入滑行道，U-TURN調頭後重新進入06跑道，起飛返港；至於CX903航機，則在15分鐘後安全降落在06跑道。所幸空管人員及時指示，兩架飛機並沒有發生意外。

《香港01》就事件向國泰航空查詢。國泰航空回覆時表示：「我們已經得悉這一事件，並正在進行調查以確定事件的具體細節。」

CX918懷疑誤闖06跑道。(圖片來源: flightradar24.com)

馬尼拉（MNL）機場於上月（11月）亦發生過類似事件。11月4日，一架海灣航空波音787-9客機，疑誤闖06跑道，導致一架正在降落的菲律賓航空快運A320-200客機須復飛，事件亦無人受傷。