新蒲崗收工時間人潮如鯽　打工仔稱危險　促延長行人綠燈時間

新蒲崗啟鑽苑對出近大有街的一段彩虹道，安全島兩側擺放大量水馬，未能容納放工時間人潮，打工人在安全島擠擁，部分人站出島外，有車駛過或生意外。今早（18日）開工時間人流雖多，未見夜間擠出安全島的情況，亦有交通警員到場視察。



途人表示安全島附近嘅交通，人流較多亦較為危險，自己會比較小心。有人建議延長行人綠燈時間，「等啲人過咗先，因為返工放工都比較多人過馬路。」



新蒲崗啟鑽苑對出近大有街的一段彩虹道，安全島兩側擺放大量水馬。（鄭嘉惠攝）

新蒲崗近大有街的一段彩虹道，幾乎是打工仔必經之路，因為這是離開鑽石山港鐵站後，最方便最直接前往工廠區的道路。現場所見，彩虹道正進行道路改善工程，2024年12月開工，預計全段竣工日期為2027年4月17日。

市民劉小姐向《香港01》表示，自晚上6時半後就「好塞人、好逼」，認為行人過路處收窄有危險：「多車時啲車會喺斑馬線位停低咗喺度，多人時就塞得好勁。」雖然對於放工路程阻礙不大，但希望「可能紅綠燈時間長少少，等啲人過咗先，因為返工放工都比較多人過馬路。」

市民劉小姐向《香港01》表示，自晚上6時半後就「好塞人、好逼」，認為行人過路處收窄有危險：「多車時啲車會喺斑馬線位停低咗喺度，多人時就塞得好勁。」（鄭嘉惠攝）

新蒲崗彩虹道收工時間人潮如鯽

中間安全島左右兩邊位置擺滿紅色和白色水馬，令到安全島空間變得非常狹窄，大量行人難以一時之間穿過安全島，需要慢慢前往對面行人路。（threads@doris_w02影片截圖）

網上片段可見交通燈轉紅燈後，眾人被迫停留在安全島，由於多人站立，安全島都難以容納所有人，多人到需要站出島外，一旦有車輛駛經，隨時誤撞行人，安全島「不再安全」。

亦有途人趁轉燈號之際，冒險衝燈跑到對面行人路，途經巴士減慢車速，防止發生意外。由於現場險象環生，有熱心市民報警求助，「你派人嚟睇下現場，我真係驚出事」。

中間安全島左右兩邊位置擺滿紅色和白色水馬，令到安全島空間變得非常狹窄，大量行人難以一時之間穿過安全島，需要慢慢前往對面行人路。（threads@miri_yamashita_影片截圖）