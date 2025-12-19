屯門住宅單位變製毒工場　警拘5人涉3罪　案件明提堂

警方搗破屯門製毒工場，檢獲的毒品總市值逾千萬。人員先後在屯門兩寓所拘捕5人，其中有人曾反抗，惟最終被制服。目前其中4人已各被暫控一項「串謀販運危險藥物」罪，案件將於明日（20日）上午在屯門裁判法院提堂；餘下一名被捕人已獲准保釋候查，明年1月中旬向警方報到。



案件將於明日（20日）上午在屯門裁判法院提堂。（資料圖片）

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，本周三（12月17日）晚上約9時在屯門展開打擊毒品行動。人員在景秀里一住宅單位外截查兩名可疑男子，並於其中一人的背包內檢獲約1公斤懷疑可卡因。人員其後搜查其住所，在單位內檢獲約21公斤懷疑氯胺酮及一批懷疑用作包裝及製造毒品的材料及工具。該兩名男子及該單位內一名女子（19至22歲）涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」及「串謀販運危險藥物」被捕。

經進一步調查，人員同日在海皇路一住宅單位內拘捕一名23歲男子及一名19歲女子，涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」及「串謀販運危險藥物」。其間，該兩名被捕人懷疑拒絕合作並作出反抗，其後被人員制服。他們另涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。

其中4名被捕人已各被暫控一項「串謀販運危險藥物」罪，案件將於明日（20日）上午在屯門裁判法院提堂。餘下一名被捕人已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。行動中檢獲的毒品總市值共約1,114萬元。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。「製造危險藥物」為非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為罰款500萬元及終身監禁，切勿以身試法。