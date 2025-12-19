積金易平台騙案｜5男盜資料用eKYC註冊開戶　12人中招3人失180萬

警方前日（17日）搗破詐騙及洗黑錢犯罪集團，拘捕5名男子（28歲至65歲），包括一名集團首腦及兩名骨幹成員，涉嫌利用偽造身份證、冒充受害人開立「積金易」平台戶口，並盜取受害人強積金存款，清洗犯罪得益高達7,800萬元。



截至現時為止，積金易平台確認現階段，有12名人士的資料被盜用，當中3名人士遭到實際金錢損失，合共約港幣180萬元。另外，6名人士的資料雖被用作於 積金易平台開戶，但戶口內資金沒有被盜取，另外3名人士的個人資料曾經被嘗試用作開戶，但不成功。積金易已停止eKYC註冊程序。



警方搗破詐騙及洗黑錢犯罪集團，拘捕5名男子，涉嫌利用偽造身份證、冒充受害人開立「積金易」平台戶口，並盜取受害人強積金存款。（陳浩然攝)

其中在本年10月底，一名市民嘗試透過「積金易」平台開設帳戶時，發現自己的個人身份資料已被他人盜用，並成功以其名義開立帳戶。進一步查詢後，發現約81萬元的強積金存款，已被疑犯以「退休」為由全數提走，款項更轉入一個冒充受害人開立的銀行戶口。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀、科技罪案組李俊岷總督察、積金易平台有限公司總經理郭禮輝，今日（19日）交代案情時指，疑犯透過五個步驟犯案，包括偽造證件。帳戶開立、轉出強積金、洗黑錢及提取犯罪收益。當中疑犯通過開戶時的電子客戶身份驗證程序（俗稱eKYC），成功完成「積金易」帳戶註冊，並且連結受害人的強積金帳戶。