聖誕｜尖東5.5米高「百變提子水晶球」　創新元素助警宣傳防騙

為提高市民的防騙意識，香港警務處公共關係部再度與東尖沙咀地產發展商聯會攜手合作，於今年聖誕期間推出「提子Bling Bling『照』尖東2025」活動。今年活動全面升級，在尖東百週年紀念花園噴水池上放置5.5米高「百變提子水晶球」，加上周邊眾多打卡裝置與燈飾，警方希望藉此把防騙知識傳播開去，實踐「提防騙子 由您開始」及「從小做，持續做，一齊做」的目標。



警方公共關係部座落於尖東百週年紀念花園噴水池上的巨型LED球體「百變提子水晶球」。（警方Facebook）

警方Facebook帖文所見，公共關係部設置的應節燈飾包括座落於尖東百週年紀念花園噴水池上的巨型LED球體「百變提子水晶球」、花園內巨型天幕上的「提子燈飾」、尖沙咀海濱長廊的6間「提子聖誕小屋」與26座「提子藝術裝置」、尖沙咀大廈及帝國中心外牆屏幕上的「提子聖誕動畫」。燈飾將會設置至12月27日。

百週年紀念花園上方的巨型天幕，亦會掛上漫天以「提子」造型設計的閃爍燈飾，營造出沉浸式的「提子聖誕步道」。（警方faceBook）

其中，「百變提子水晶球」會播放「提子」9種可愛表情及聖誕水晶球動畫，而在百週年紀念花園上方的巨型天幕，亦會掛上漫天以「提子」造型設計的閃爍燈飾，營造出沉浸式的「提子聖誕步道」。

至於尖沙咀海濱長廊一帶及百週年紀念花園設置的26座造型可愛的「提子」藝術裝置，每個裝置均設有獨立QR Code，市民掃瞄後即可進入「提子」互動平台，成功回答防騙問題後，可隨機獲得一款電子版「提子卡」。

「提子聖誕之路」亦將再次推出，由梳士巴利道起經百週年紀念花園至帝國中心，沿途設置六間聖誕主題小屋。詳情可參閱警方網頁。