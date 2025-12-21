灣仔非24小時停車場落閘13車「被困」　司機︰乜嘢規矩　警列投訴

本港許多停車場並非24小時營業，一旦過了營業時間就會落閘。警方今日（21日）凌晨0時57分接報指，灣仔莊士敦道181號一個非24小時經營的停車場落閘，導致多名司機無法取車駛走，警員到場跟進，和停車場管理公司主管溝通後，相信有人拒絕開閘，一眾司機需要等到早上才能取車，警方列作「投訴」處理。



現場是灣仔莊士敦道181號一個停車場，出入口寫明每小時收費為34元，營業時間由早上7時30分至凌晨0時30分，而且「不設通宵服務」。

據了解，多達13輛車輛「被困」，連同司機和乘客，至少16人受到影響，大部份人前往附近的灣仔修頓室內體育館觀賞拳賽，所以將車泊在上址，賽事結束後，他們前往上址取車，卻發現停場場已經落閘，附近商場保安聞訊，安排他們進入停車場了解，但無法開啟停車場閘門，眾人留守現場，部份人考慮到附近酒店留宿。

《香港01》記者凌晨2時許到場了解，其中一名鄭姓男司機表示，自己昨午（20日）約5時，將車泊在上址，和其他人今日（21日）大約凌晨0時29分趕到上址，當時閘門已經關上，他們進入停車場後，嘗試駕車離開停車場，但閘門始終關上，於是報警求助，警員到場跟進，和停車場管理公司主管溝通後，鄭男和其他人獲告知車輛「一定要過夜」。

鄭男首次到涉事停車場泊車，不滿管理公司做法，「唔知乜嘢規矩」、「搵到主管為止」，聽聞有司機本身住在內地，「屋企得阿婆同仔女，阿婆行動不便」，需要他返家照顧，但如今車輛「被困」停車場。

何小姐亦批評目前停車場內「咁多人」、「咁多部車」，自己願意即時繳交泊車費用，但「管理公司咁唔人道」，仍然拒絕開閘放行。梁小姐沒有想過本港停車場會「咁早關門」，上址營業時間告示字體細小，有欠清晰，司機難以留意，她建議管理公司「應將營業時間貼喺拍八達通嗰個位」，意即八達通閘機。