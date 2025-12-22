10億日圓劫案｜警拘15人包括主腦　部分有黑社會背景　贓款待尋

上環上周四（18日）發生巨額行劫案，4名刀匪劫去10億日圓（即折合約5,000萬港元）。警方拘捕15人涉嫌「串謀行劫」，當中部分人有黑社會背景，其中7人已被落案起訴。警方檢獲匪徒犯案時穿著的衣物、用過的口罩及涉案牛肉刀，正在追尋竊款下落。



上環10億日圓劫案，港島總區刑事部（行動）警司冼國明（左）及港島總區重案組第一隊總督察文智陽講述案情，指相信已將涉案人士一網打盡。（黃學潤攝）

警方相信已經拘捕所有涉案人士包括主腦，他們一部分人直接參與打劫，一部分參與事前或期間「睇水」，一部分供應車輛，分別報稱無業或地盤散工。

受害的是一間經營虛擬貨幣及名牌手袋的日本公司，匪徒僅花30秒就搶去4個裝錢的行李箱，然後有組織地將贓款「過車」轉移到其他車輛。警方形容此劫案經過精心策劃，匪徒手法熟練且快捷，正在追尋竊款下落。

男事主遇劫前拖住載有大量日圓的行李篋。（讀者提供影片截圖）

事發於上周四上午9時06分，警方接獲一名男子報案，報稱在皇后大道中181號新紀元廣場對開遭4名男子持刀搶劫。賊人搶走10億日圓（即折合約5,000萬港元）後，登上一輛七人車往皇后大道中、西行方向逃去，隨後與接應車會合，賊人將贓款轉移到接應車，然後將七人車棄置於蘇杭街138號對開。七人車上被檢獲牛肉刀、用過的口罩和飲過的飲品，警方最後在新界找到接應車。

7人被落案起訴

警方將案件列作「行劫」，即日在上環港鐵站D出口附近，拘捕一名持雙程證來港的43歲內地男子，並展開調查，在18日至21日期間再以「串謀行劫」拘捕15人。該名被捕內地男子經調查後獲准保釋，與案件的關係仍有待調查；被捕人士當中6男1女已被落案起訴。

據悉，案件涉及位於新紀元廣場的一間找換店。遇劫的39歲男事主為內地人，持雙程證來港；一名51歲男司機同行，協助拖住載有大量日圓的行李篋。兩人為一間經營虛擬貨幣及名牌手袋的日本公司職員，從日本來港處理營業額，將款項經相熟找換店兌換成虛擬貨幣和港幣，惟當日行至扶手電梯時被人持開山刀要脅打劫。

一名女子登上警車協助調查，現場消息指她亦是案中受害人。（黃偉民攝）

現場可見，警方進入涉案七人車附近一間學生宿舍調查。（黃偉民攝）

警員搜查涉案七人車。（黃偉民攝）

警方截獲涉案七人車。（黃偉民攝）