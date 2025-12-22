有片｜私家車逆線越太子道西　司機棄車逃曾企跳　警：落嚟先講！

一名男子懷疑停牌期間駕駛，為逃避警方追捕，先在旺角窩打老道與太子道西逆線行車；然後棄車於創知中學外，跑到400米外一條行人天橋。警員追上時，疑人爬出欄杆外企圖跳橋，警員勸喻他：「落嚟先講、落嚟先講，落嚟呀！落嚟畀個機會你。」最終疑人束手就擒。警方暫列求警協助案件，將循危險駕駛方向調查。



據了解，男子因為行車期間無扣安全帶和用手提電話引起警員注意欲截查，但他身繫多宗案件，兼且正值停牌，遂驅車逃走。



網上有車CAM拍攝到，今日（22日）上午9時11分，一輛本田私家車被警車追截的場面。該車在窩打老道南行線衝出太子道西，逆線駛入另一邊的窩打老道繼續南行，警方電單車尾隨響號追捕。

私家車停在窩打老道北行線創知中學外。（蔡正邦攝）

現場可見私家車停在窩打老道北行線、創知中學對開。消息稱涉案男司機落車逃跑，走到約400米外、近亞皆老街一條行人天橋上。有巿民拍攝到，該名男子爬出欄杆外，戴住頭盔的警員在旁勸止，喝叫：「落嚟先講、落嚟先講。落嚟呀！落嚟畀個機會你。」警員又叫圍觀者協助報警；最終將司機制服，黑布蒙頭押返私家車旁調查。據悉，車上沒有違禁品，有人疑因停牌期間駕駛而逃避截查。

疑犯黑布蒙頭被押返現場私家車調查。（蔡正邦攝）

據了解，西九龍交通部警員駕駛警察電單車期間，在九龍塘窩打老道近對衡道發現私家車上司機用手提電話及沒有佩戴安全帶，於是示意司機停車；但對方沒有理會，反而開車逃跑。其間曾經逆線行駛，並在創知中學外棄車逃走，警員尾隨徒步追捕，最終拘捕該男子，他涉嫌危險駕駛、停牌期間駕駛及涉及5宗通緝案件。