元朗逢吉鄉路爆竊天眼｜賊人爬牆入屋搜掠　驅車離開迎頭遇警被截

元朗逢吉鄉路一間村屋今日凌晨（22日）遭人入內爆竊，女住戶發現報案，警員接報到場，當場拘捕7名男子，他們分別來自巴基斯坦、印度、埃及及法國；並檢獲一把牛肉刀、一把鎚、兩枝鐵棍、一隻戒指、兩對耳環、現金港幣約110元及人民幣約1,100元，檢獲財物的價值共約2萬元。



《香港01》獲得事發時的天眼片段，可見凌晨約零時42分，有一輛電單車駛至，鐵騎士停車後四處張望，疑似「睇水」把風；約一分鐘後，數名賊人現身該處。另一片段顯示，警車於凌晨1時30分駛至現場，懷疑涉案的電單車僥倖逃脫，一輛由賊人駕駛的黑色七人車欲離開時，則與警車迎頭遇遇，身穿背心、戴頭盔警員見狀後立即下車截停，用電筒照向七人車進行搜查，影片就此結束。另外圖片可見，賊人身穿黑衣戴口罩，有人手持棍狀物體。



圖片可見，賊人身穿黑衣戴口罩，手持棍狀物體。

據了解，電單車與該七人車事前曾於屋外徘徊，賊人亦手持刀棍等武器「踩線」，之後再爬牆進入村屋花園，繼而入屋爆竊。賊人在屋內搜掠，盜去現金、飾物，其間驚動屋內傭人，傭人致電通知戶主報警，警方接報後亦迅速抵達現場，成功截獲7名賊人。

警方稱，今日凌晨1時21分，八鄉逢吉鄉路一間村屋單位的胡姓女住戶（46歲）報案，指發現有人進入屋內爆竊。人員接報到場，於村屋外截獲一輛私家車，當場拘捕7名男子，並在車上檢獲一把牛肉刀、一把鎚、兩枝鐵棍、一隻戒指、兩對耳環、現金港幣約110元及人民幣約1,100元，檢獲財物的價值共約2萬元。

疑犯涉嫌爆竊及管有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進。

據了解，疑犯中4人是巴基斯坦人（19至36歲）、一人是印度人（21歲）、一人是埃及人（17歲）、一人是法國人（24歲），除一名巴漢有本港身份證外，其餘6人全部持「行街紙」。