屯門景峰花園火｜警鐘僅響20秒　消防：電源故障　屋苑加裝後備電

屯門景峰花園第4座一單位，上周三（17日）凌晨發生火警，獨居女住戶燒傷送院，屋內3隻貓當中兩隻死亡、一隻送交獸醫救治。當日有住戶表示，大廈火警鐘只短暫鳴響約20秒。《香港01》在事發當日就警鐘只短暫鳴響一事向消防處查詢，消防處今日（22日）回覆指，經測試後發現大廈火警警報系統電源故障，因此未能在火警發生期間持續驅動警鐘鳴響，已就此向屋苑業主立案法團發出「消除火警危險通知書」，法團已即時安排註冊消防裝置承辦商維修。



12月17日屯門景峰花園第4座發生火警，現場單位冒出火光。(圖片來源：threads/little_hayson)

據了解，事發後景峰花園即日安排再次測試消防警報系統，同日亦發通知向住戶表示，屋苑消防系統最近一次年檢日期為今年3月6日，相關消防各統執修工程於5月20日已完成。同時屋苑就有居民表示火警中警鐘短暫鳴響一次，安排消防承辦商場到場，即場與消防員了解事件。翌日消防承辦商場通知屋苑管理公司表示，經詳細檢測測試後，發現消防控制箱因供電電壓不穩，導致警鐘短暫鳴響、不能正常運作，故需加裝後備充電箱連電池以改善問題，並確保系統正常運作。

12月17日屯門景峰花園第4座發生火警，單位天花被燒至嚴重損毀。（陳永武攝）

消防處回覆《香港01》查詢表示，根據紀錄，該處人員於2024年4月11日，曾接獲由法團聘任的註冊消防裝置承辦商報告，指年度檢查確認景峰花園第4座的消防裝置及設備均符合消防處的規定，惟個別樓層消防栓／喉轆系統的個別部件，及一個火警警報系統的按動火警掣需更換。處方調查並於同年4月12日發出信件，要求該大廈的業主立案法團跟進有關維修事宜。其後，消防處於同年9月27日收到該消防裝置承辦商提交的消防裝置及設備證書，確認所有有關維修事宜已妥善完成。

12月17日屯門景峰花園第4座發生火警，一名女子手部燒傷，由救護員處理傷勢後，再送往屯門醫院。

至於上周三的火警，消防處於當日凌晨2時29分接獲報案，人員到場後，利用該大廈內的消防栓／喉轆系統成功撲滅火警。其間，人員未發現該大廈内的火警鐘有鳴響。其後，消防處人員於同日到上址進行消防系統測試，結果顯示該大廈的火警警報系統電源供應故障，因此未能在火警期間持續驅動警鐘鳴響，而該大廈的消防栓／喉轆系統則運作正常。

就上述火警警報系統未能有效操作的情況，消防處已向屋苑業主立案法團發出「消除火警危險通知書」，要求法團在限期內把損壞的設備維修妥當，法團亦已即時安排註冊消防裝置承辦商進行維修。該處亦已要求法團在工程期間，為受影響大廈實行24小時定期火警巡察，並在大廈出入口及各層當眼位置等張貼告示，說明相關火警警報系統未恢復正常操作，直至維修工程完成為止。消防處將繼續跟進個案及採取適當行動。

▼12月17日屯門景峰花園火警▼



有居民吸入濃煙不適，救護員正為其作初步治理。(陳永武攝)