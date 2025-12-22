南非抵港25歲男行李藏可卡因　海關拉人搜屋檢鋼棒氣槍　值$400萬

海關今日（22日）在香港國際機場，偵破一宗入境旅客販毒案。關員為一名從南非約翰內斯堡飛抵本港的25歲男旅客清關時，在其寄艙行李箱的夾層中，發現重約5公斤的懷疑可卡因，遂把該名男子拘捕。



人員隨後在該男子的住所，再檢獲3支懷疑重力操作鋼棒和兩支懷疑受管制氣槍。所有檢獲的物品估計市值共約400萬元。案件仍在調查中。



海關在一名南非抵港25歲男子的寄艙行李箱夾層，檢獲約5公斤懷疑可卡因。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，並會根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。同時，海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關拘捕一名涉嫌販毒的南非抵港25歲男子，在其住所檢獲兩支懷疑受管制氣槍。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。另外，根據《火器及彈藥條例》，任何人無牌管有槍械或彈藥，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁14年。根據《武器條例》，任何人管有違禁武器，一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3年。

海關拘捕一名涉嫌販毒的南非抵港25歲男子，在其住所檢獲3支懷疑重力操作鋼棒。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。