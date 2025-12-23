警聯入境處深水埗拘17人 涉違反逗留條件及逾期居留
撰文：林澤鋒
出版：更新：
深水埗警區人員聯同入境處昨日（22日）在深水埗及長沙灣區展開代號「冠軍」（CHAMPION）的跨部門反罪惡行動，突擊搜查區內多個地點。
行動中，人員共拘捕17人，包括16名內地女子及1名內地男子，年齡介乎28至63歲，他們均持雙程證，分別涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」。所有被捕人士現正被扣留調查，並將會被轉交入境處跟進。
根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。
另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。警方表示，會繼續全力打擊有關罪行，以維持社會治安。
警聯入境處灣仔打擊違反入境條例 兩印尼女涉逾期居留被捕警偕入境處灣仔拘3外籍女 涉逾期居留警聯入境處中環反罪惡 拘10內地及越南女 涉違反逗留條件警深水埗長沙灣拘15人 涉非法入境及違反逗留條件等警與入境處觀塘秀茂坪掃黃 5內地女涉違反逗留條件被捕