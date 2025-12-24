冒Hermès勞力士等名牌轉運海外銷售　海關聖誕前檢逾8萬件貨品

不法之徒趁聖誕節消費高峰期、物流業暢旺，魚目混珠將冒牌貨混入正貨銷售。海關過去兩星期搗破28宗跨境轉運冒牌物品的案件，檢獲超過8萬件冒牌貨，包括冒充名牌Hermès、CHANEL手袋、勞力士手錶、手提電話及衣履等。



海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任連桂耀。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任連桂耀簡述案情稱，海關於12月8日至19日，一連兩星期展開代號「聖誕守衛」的特別執法行動，重點打擊聖誕節期間跨境轉運冒牌物品的活動，行動中破獲共28宗案件，檢獲83,000件冒牌貨, 總值約3,600萬元。

行動中破獲共28宗案件，檢獲83,000件冒牌貨, 總值約3,600萬元，包括冒充名牌手錶GUCCI、CARTIER及 ROLEX等。（黃偉民攝）

連桂耀指出，海關一直留意跨境冒牌物品的最新趨勢，包括走私情況及作案模式，製定相關的打擊策略。特別是聖誕前夕，交易量大，物流進入高峰期，不法份子趁機利用龐大的物流量作掩護，將冒牌物品魚目混珠經香港轉運，以避開執法者的檢查。

今次行動，海關在物流業界的支持和合作下，成功於各區偵破27宗涉及轉運冒牌物品的案件；另外在港珠澳大橋香港口岸偵破一宗涉及入境貨車轉運冒牌物品的案件，拘捕一名55歲貨車司機，他正被保釋候查，案件仍在調查中。

+ 7

根據初步調查顯示，今次檢獲的冒牌物品，全部會轉運到海外地區，例如美洲、歐洲、中東及非洲等地。比較特別的是，部份物品會經香港直接運去歐洲、澳洲及美國等地，它們的質素及價值也較高，相信歹徒是趁聖誕假期混合正貨銷售。

另外，部份物品連同包裝物料一齊運送，先去中東非洲等地，進行重新包裝，再轉運至其他消費力較高的巿場出售，以減低成本獲取更高利潤。而部份物品將送往南美及中非等地，這情況以往是少見，相信歹徒是尋找新巿場。

這批冒牌貨仿真度高，據了解售價比正價平3,000至5,000元。

海關呼籲物流業界要提高警覺，如有懷疑處理的貨物涉及侵權及冒牌的行為，可以向海關舉報；巿民亦應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑可向商標持有人查詢。（黃偉民攝）

