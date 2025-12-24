英國籍男子灣仔酒吧區失信用卡被盜用　警反黑組拘涉案6男女

一名英國籍男子，上月在灣仔區酒吧消遣期間被盜去信用卡，其後發現被盜用消費損失萬多元，致電報警。警方反黑組經調查拘捕6名男女涉嫌串謀盜竊。



警方拘捕6名男女涉嫌串謀盜竊。（資料圖片）

灣仔警區反三合會行動組人員昨日（12月23日）晚上在區內進行代號「彩霞」（RAINBOWHAZE）的反罪惡行動，拘捕6名男女。

事緣警方於11月23日接獲一名55歲英國籍男子報案，指他於灣仔酒吧區消遣後發現其信用卡不見了，懷疑被人盜去，其間該信用卡曾被用於進行兩宗未經授權交易，涉及金額共約10,800元，該名受害人遂報警求助。

事主在灣仔區酒吧消遣期間被盜去信用卡。（警方圖片）

灣仔警區反三合會行動組接手調查。經翻查閉路電視影像及進行情報分析後，昨晚於灣仔酒吧區拘捕1名尼泊爾男子及5名菲律賓女子（35至56歲）涉嫌串謀盜竊，他們現正被扣留調查中。

行動中，人員檢獲多部電子支付終端機、交易收據、閉路電視硬碟及一些現金等證物。案件由灣仔反三合會行動組繼續跟進調查。

根據《刑事罪行條例》（第200章）第159A條及《盜竊罪條例》（第210章）第9條，串謀盜竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁十年。警方對任何有組織及有預謀的財產罪行絕不容忍，定必嚴正執法。

警方提醒市民，臨近聖誕節及年末節慶，市民外出消遣時，應提高警覺，特別注意以下事項：

（1）避免過量飲酒或獨自消遣，以免影響判斷力；

（2）妥善保管信用卡、手提電話及隨身財物，避免隨意放置於外套或袋內；

（3）如感到身體不適、頭暈或意識模糊，應即時向可信任人士或酒吧職員求助；

（4）定期檢查銀行交易紀錄及留意手機交易提示，如發現可疑交易，應立即聯絡銀行及報警及

（5）酒吧經營者及負責人亦應加強內部管理及監察，確保場內運作合法合規。

警方重申，會因應節日期間的人流及夜間活動情況，加強巡邏及情報主導行動，打擊相關罪行，保障市民人身及財產安全。