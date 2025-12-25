寶馬九龍灣避路障　逾170km/h逃至葵涌撞欄　停牌司機涉襲警被捕

九龍灣發生逃避警察路障事件。聖誕節（25日/周四）凌晨2時許，警務處東九龍交通部人員，據報在觀塘道近福陶街架設路障，以截查可疑車輛或醉駕等人士，期間發現一輛黑色寶馬房車，在路障前突然急停及倒後逃走。警員見狀立即上車追截。



可疑車輛沿龍翔道、呈祥道等轉落葵涌貨櫃碼頭路，警車則一直尾隨，據知有人駕車時速一度超逾170公里；雙方追逐約11公里距離，及至近華潤倉時，可疑車輛突然轉入達美路。正當司機發現上址為堀頭巷，急停時卻失控撞欄。前無去路，司機只好棄車落地逃跑；但追兵已從後趕至，司機欲跨欄逃走時，被一名男警員阻攔。有人乘機發圍推跌該名男警，惟最終被多名警員合力撳地制服。



被捕男司機黑布蒙頭搜車。

初步得悉，涉事車輛疑為偷車；被制服的男司機亦處於停牌階段。此外，警員在搜查期間，發現車上的中控台前有少量懷疑可卡因、司機隨身袋中則有一排「偉哥」藥物。警方以涉嫌「擅自取去交通工具」、「停牌期間駕駛」、「無第三者保險下駕駛」、「危險駕駛」、「藏有第一部管制藥物」、「藏毒」、「襲擊警務人員」及「阻差辦公」等罪名，將該名司機拘捕。

而被推跌的男警員，則由救護車清醒送往瑪嘉烈醫院治理。警方事後安排警犬到場搜查，惟未有進一步發現。

警方封鎖現場調查，並派警犬到場搜車。(陳永武攝)

