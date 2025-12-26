觀光巴士27歲車長不當處理$110車資　涉盜竊被捕　城巴：即時解僱

網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方於12月23日接報，指中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴確認已即時解僱該名車長，案件已交由警方跟進。



網上流傳該名司機承認有關盜竊事件，公司職員即時報案，警方到場將他拘捕並帶返中區警署調查，公司亦已經即時解僱男司機。（Martin Derek Facebook 圖片）

Faceook帖文指，涉事觀光巴士路線為路線H2，根據城巴資料，該路線H2途徑女人街、M+、香港故宮文化博物館、戲曲中心和1881。

帖文指，該名司機承認有關盜竊事件，公司職員即場在中環碼頭報案，警方到場將他拘捕，並帶返中區警署調查，公司已經即時解僱男司機。

城巴回覆查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動。案件目前已交由警方跟進。

H2線。（觀光城巴網站圖片）

警方表示，於12月23日下午4時55分接獲城巴公司報案，指內部巡查發現一名27歲姓吳男司機懷疑不當處理2名乘客的車資，其中一宗為50元，另一宗為3張20元紙幣，共110元。