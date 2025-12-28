馬鞍山的士疑衝燈輾斃哥基犬不顧而去　狗主悲慟　親友懸紅求片

馬鞍山昨日（27日）有寵物犬被撞斃，涉事的士不顧而去。一隻4歲哥基犬昨日清晨由主人帶出街散步期間，在馬鞍山恆輝路遭一輛的士輾斃。狗主悲慟報警，「好傷心喺馬路睇住隻狗狗喊」。事後親友在網上發文，指的士不但衝紅燈，事後更不顧而去，懸紅3000元求取相關影片作證，盼將涉事司機繩之於法。



慘死哥基犬年僅4歲，捱撞後衣衫鬆脫。（貓貓狗狗保護及領養區(香港) / Ronald）

據網上帖文透露，昨日清晨約6時20分左右，一名男子帶同4歲哥基犬散步，在燈位行人過路處依照「綠公仔」過馬路，惟一輛市區的士懷疑衝紅燈，「直接撞到然後碌到狗狗」。哥基犬疑被輾過，翻滾數米、身上衣服鬆脫，「肚子上和下半身有明顯輪胎印」。緊隨其後的男主人亦險被撞倒，涉事的士沒有停下，絕塵而去；狗狗最終當場不治。

文中續指，慘死哥基犬平日非常聽話，會跟着人行及聽從指令，「叫佢等燈位佢識等」。發文者稱，警方到場後初步發現附近沒有天眼拍到事發位置，「警察都出咗個貼文貼咗喺欄杆隔離，睇晒現場冇CCTV影到事發位置。」發文者懸紅求取相關影片作證，盼將司機繩之於法，「希望有心人如果喺事發地點經過，影到的士衝燈撞狗狗過程，酬$3000」。

涉事哥基犬疑被的士輾斃，身上遺有黑黑的輪胎印。（貓貓狗狗保護及領養區(香港) / Ronald 影片截圖）

《香港01》聯絡上讀者Chris，他透露慘死狗女名叫「Youmi」，由其女朋友飼養，他們同居2年以來，一直由一位男親友協助放狗，每日兩次，「好乖，從來唔拆家，亦都唔喺屋企痾屎痾尿‥‥‥」

事發時，男親友與狗狗僅距一、兩米，「以為的士會停，點知的士剎車都冇，就直接撞咗落狗狗，Uncle好傷心喺馬路睇住隻狗狗喊。」

慘死狗女「Youmi」生前照片。（讀者提供）

事件引起網民撻伐，炮轟涉事司機不負責任及犯法，「呢啲司機一定要捉到佢，最好停埋佢牌，貓狗生命同人一樣平等，佢謀殺！」、「淨係衝燈已經好有問題啦！」、「要報警呀！有冇搞錯啊！」亦有網民認為狗主要為愛犬戴上狗繩，增加保障，「就算狗狗識聽指令，主人都應該要拖繩。」

警方表示，昨日清晨6時32分，接獲一名姓周（65歲）男主人報案，指其4歲哥基犬在恆輝街近欣安邨，被一輛的士撞倒。該狗隻多處受傷，的士則不顧而去。案件列作「交通意外無人受傷—車輛不顧而去」處理。

慘死哥基犬在馬鞍山恆輝路近欣安邨被的士輾斃，事後警員到場調查。（貓貓狗狗保護及領養區(香港) / Ronald）

根據2021年新修訂的《道理交通條例》（第374章），如司機駕駛車輛時發生意外而涉及貓隻或狗隻受傷（無論被撞到的是否屬於流浪貓狗），司機須停車及盡快報警。如動物畜養人在場，則需向該動物畜養人提供資料，否則須於不遲於意外發生後24小時報警。

如果司機在意外發生後沒有停車，最高可被判處監禁12個月及罰款一萬元；如沒有在意外發生後不遲於24小時內報警、按規定提供詳情或報告意外，則最高可被判處監禁6個月及罰款2.5萬元。