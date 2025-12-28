300長者參與耆樂警訊康體日　鼓勵建立健康生活模式

警務處公共關係部與南方醫科大學香港校友會今日（28日）合辦「耆樂警訊康體日2025」。為了響應上月舉辦的第十五屆全國運動會，「耆樂警訊康體日」今年特別以運動會為主題，鼓勵長者恆常參與體育活動，以建立健康的生活模式。現場亦為長者提供免費中醫諮詢服務；活動惠及來自22個警區超過300名耆樂警訊會員。



活動內容包括由40多名中醫師和推拿師提供免費中醫內科和骨科諮詢服務；耆樂警訊中央諮詢委員會委員許世全教授及「2025年度耆樂大使」Hey Brother帶領全場進行「長者平衡防跌健康操」；衞生署職員主持有關情緒管理的講座；場內並設有虛擬實境遊戲讓長者透過體感技術進行有趣的體育活動，以及以國家安全為主題的互動攤位，加深長者對國家安全的認識。

一眾主禮嘉賓主持開展儀式。

主持開展禮的主禮嘉賓包括水警總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席吳卓衡、公共關係部總警司暨耆樂警訊中央諮詢委員會副主席林詩韻、耆樂警訊中央諮詢委員會委員暨南方醫科大學香港校友會會長胡永祥博士、委員伍燕梅、梁振志及吳守基。

耆樂警訊計劃於2014年2月成立，宗旨是「耆樂精神 助己助人」，年滿55歲人士即可參加。警隊希望透過此計劃提供一個讓長者與警方定期接觸的有效平台，加強雙方溝通，提高長者的防罪意識及對社區的歸屬感。