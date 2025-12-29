將軍澳及西貢警區多部門平安夜起反爆竊　海陸空搜山巡黑點設路障

警方留意到，不少市民於聖誕假期外出歡渡佳節，住所或讓賊人有機可乘。有見及此，將軍澳警區及西貢分區人員，12月24日起展開代號「捲聲（MICROLLER）」的跨部門反爆竊行動，行動將會在除夕及新年假期期間持續。



東九龍總區、將軍澳警區、西貢分區多部門由12月24日起反爆竊，聯合巡查區內黑點、搜查山上隱蔽位置及竊匪可能匿藏的地方，並設立路障截查可疑車輛。（警方圖片）

將軍澳警區及西貢分區軍裝巡邏小隊、特遣隊、野外巡邏隊、東九龍總區機動部隊、警民關係組及東九龍總區防止罪案辦公室，會聯合巡查區內爆竊黑點、搜查山上隱蔽位置及竊匪可能匿藏的地方，以及在不同時段設立路障，截查可疑車輛。

人員亦向鄉村村民派發單張，提醒他們離家前鎖好門窗。警察小型無人機隊及政府飛行服務隊則在高空偵察，配合地面人員行動；水警東分區人員亦在沿岸海面作巡邏。

將軍澳警區一直透過「嶺堡行動」的社區計劃，提高鄉郊居民的防罪意識。該計劃設有24小時專線及即時通訊軟件發放防罪資訊，成員包括特遣隊人員、村代表、屋苑物管及不同鄉村的村民等。警方通過通訊軟件，將罪案相關的資訊第一時間傳達給村民，提升他們的警覺性。村民如遇到可疑人士或懷疑罪案發生，亦可以透過通訊軟件傳達給警方，建立一個完善的防罪網络。

警方重申，將繼續與社區維持緊密溝通，防止及打擊爆竊案件，保障市民的生命財產。警方鼓勵巿民及物管保安人員與警方保持緊密聯繫，並加強住宅保安及防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可乘。

警方呼籲將軍澳及西貢區的居民，如遇到可疑人士或懷疑罪案發生，請致電將軍澳警區特遣隊熱線6277-4500或西貢分區報案室3661-0999提供資料。市民如遇危急情況，則應立即致電999報警求助。