馬頭圍道車禍．有片｜車輛按燈魚貫而行　死者步出馬路遭九巴輾過

紅磡馬頭圍道今午（29日）發生致命車禍，一名27歲女子在燈位行人過路處，遭一輛九巴撞倒捲入車底，送院不治。



案發一刻車cam片段曝光，可見當時馬頭圍道為行車綠燈，大批車輛魚貫而行；惟女事主突於路中的安全島走出，隨即被涉事九巴的右邊車身撞低，復被捲入車底，疑被右前輪輾過。巴士立即停下，大批途人駐足查看。



車禍發生於今午（29日）約3時半，一名姓吳（27歲）女子在馬頭圍道與庇利街交界燈位，遭一輛九巴撞到，復被捲入車底，多人報警。消防趕至救出傷者，她重創昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救後，下午4時03分不治。

事後現場遺有血漬；巴士車底則有一副眼鏡。消息指，當時女事主與一名長者同行，巴士沿馬頭圍道順行車綠燈駛至時，事主步出馬路被撞到。警方不排除有人在「紅公仔」時過路釀成意外。

紅磡馬頭圍道女子遭巴士撞到及捲入車底昏迷，送院時要用自動心外壓機急救，惜最終不治。（戴慧豐攝）

九巴回覆查詢時表示，今午3時半，九巴一輛往火炭駿洋邨的85號線巴士，沿馬頭圍道駛至庇利街交界的交通燈位置時，一名女途人突然走出馬路，隨即發生交通事故，女途人送院後不治。九巴對事件感到非常難過，已派職員對其家人作深切慰問。

公司初步調查顯示，事發時車輛交通燈號為綠色，巴士車速正常，事後已立即收掣停車，會配合警方調查。

紅磡馬頭圍道有女子被巴士撞到及捲入車底，一批消防趕至救出事主。（fb是日快快-巴士即日相/Darren Mak）

涉事九巴女車長在場助查。（羅日昇攝）