有片｜口罩男圖偷錢　上水生果店一招防範保不失

上水龍琛路一間生果店，前日（28日）遭一名男子企圖偷去掛在店舖近門口處錢兜內的鈔票。閉路電視片段可見，事發時該名口罩男來回觀察良久，待店員轉身搬貨時作案，拉下錢兜伸手入去偷錢。不過店方用夾子夾住鈔票，再用繩繫住夾子與錢兜，成功防範賊人。



一名戴口罩的男子途經生果店。（閉路電視截圖）

《香港01》記者今日到生果店了解，店主黎先生說賊人年約30歲，估計是慣匪。黎先生說，早上8時至8時半開門營業，店員忙於搬貨：「佢（賊人）可能睇咗好多次，見到舖頭無人。當時（錢兜內）得散紙，十蚊、廿蚊、五十蚊，總共千幾二千蚊。」鈔票都用夾子夾住，並用繩綁在錢兜的手柄，賊人並沒得手。

黎先生續說，日後鈔票都會放入店內，以防被賊人有機可乘。

男子遠離生果店後還不時回頭望。（閉路電視截圖）

店方將閉路電視片段放上網，聲言「天網恢恢疏而不漏，已立案調查，希望警能抓拿歸案」。店主指，希望其他店舖有所警惕，臨近歲晚提防盜竊。

片段顯示日期是12月28日上午8時08分，一名戴口罩，穿深色上衣、淺色長褲的男子途經生果店。當時他一面行一面望入店舖，行到街口即停步，約20秒後折返，拉低掛在高處的紅色膠桶，抓去內裡的鈔票。據片主描述，賊人「被店長發現立馬跑」空手而去。

男子折返生果店。（閉路電視截圖）

生果店有閉路電視。（翁鈺輝攝）