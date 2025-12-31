樂華南邨謀殺│女死者多處鈍挫傷　警緝男友　兇器血跡被刻意處理

牛頭角樂華南邨揭發命案。據了解，警方調查一宗失蹤人口案件時，發現一名與案有關的35歲女子死亡。大批警員周二（30日）到樂華南邨調查；警方正追緝死者的涉案非華裔男友、並正調查事件來龍去脈。



消息稱，女死者姓譚，35歲，本地人，家住秀茂坪區；半年前與涉案非華裔男子成為情侶。本周日（28日）當日，女事主曾告知家人，會到男朋友位於樂華南邨的住所，收拾財物及行裝等，再返回家中，惟女事主遲遲未回家。由於擔心女兒安危，其母親於翌日（29日）報案。據悉，由於女事主曾有自殺傾向，故警方接獲報案後，列作「高危人士失蹤案」跟進。



警務處東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆（右）、及東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵（左），隨後召開記者會交待案情。(陳永武攝)

警務處東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆、及東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵，隨後召開記者會交代案情。

黃奕隆表示，今年12月29日晚上9時40分左右，警方接獲報案指，其35歲女兒離開秀茂坪寓所後一直失蹤。鑑於女事主背景，警方將案件列作「高危人士失蹤案」跟進。經調查後，失蹤人士曾到樂華南邨喜華樓、其男友的住所單位。

大批警員到牛頭角樂華南邨調查及搜證，有警員打開垃圾桶，以電筒照射及檢查桶內物品。（戴慧豐攝）

直至30日凌晨，警方擔心失蹤人士安危，聯同消防破門入屋。單位內凌亂，亦無電力供應。警方翻查大量閉路電視片段，發現失蹤人士並未離開過喜華樓。調查一直繼續，直至30日上午時份，警員在單位內的床架下發現失蹤人士已遇害。此外，警員亦在現場單位內發現3隻狗屍、及1隻貓屍，但死亡原因待查。

蘇志兵續指，涉事單位為公屋單位，約250呎，屬開放式、無房間的單位，有簡單的家私如梳化及床。經搜查後，女死者被藏在床褥下面的床架內，身體完整，但無明顯生命跡象。經法醫初步判斷，死者頭部有多處由硬物造成鈍挫傷口、雙手及雙腳有瘀傷。死亡時間初步推測為12月29日上午，但仍須剖屍進一步確定。

大批警員到牛頭角樂華南邨調查及搜證，有警員戴上口罩及手套，進入喜華樓地下垃圾房調查。（戴慧豐攝）

他補充，現場並無明顯打鬥痕跡或血跡，但鑑於現場狀況，相信為第一案發現場。警員在大廈及垃圾房內，成功起獲屬於死者的身份證明文件、及懷疑與案有關的衣物。經初步調查，懷疑有人事發後曾刻意清理血跡、兇器及證物；而且屍體包裹得很隱閉。

警方鎖定一名持香港身份證的非華裔男子，與女死者為男女朋友關係。對於有報道指，疑兇已逃離香港，黃奕隆直言警方正「用盡方法」調查其去向；至於作案動機亦是主要調查方向。而兇器暫時只看到時硬物、實際上是什麼，仍在調查當中。

警方呼籲，如有資料提供可聯絡東九龍重案組第二隊：3661-0065 或 5965-8337。