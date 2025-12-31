私煙集團長假期大量入貨　海關火炭工廈檢$3150萬貨　45歲男被捕

海關税收罪案調查科人員昨日（30日）在火炭一帶進行反私煙行動，關員在一棟工業大廈共檢獲約700萬支未完稅香煙，市值約3,150萬元，應課稅值約2,300萬元，拘捕一名45歲本地男子，不排除私煙集團在聖誕及新年長假期大量入貨，準備偷運出口和供應到本地巿場，但遭海關成功堵截。



海關共檢獲約700萬支未完稅香煙，市值約3,150萬元，應課稅值約2,300萬元。（海關提供）

海關税收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖交代案情指，關員昨晚在火炭區進行反私煙巡邏，於區內一棟工業大廈發現該名可疑男子，正在由一個工廈單位內搬出一批可疑紙箱。經截查後發現共約60萬支未完稅香煙，關員隨即拘捕該名男子。

關員其後在該棟工業大廈的一個單位，再搜到約640萬支未完稅香煙，市值約3,150萬元，應課稅值約2,300萬元，被捕男子報稱司機，正被扣查。

海關表示，在今次行動中發現不法份子利用晚上時份、工廈大部份租戶離開後，才處理該批未完稅香煙，企圖減低被偵查機會，涉案工廈單位大約1,000多呎，由兩個工廈單位打通，是一個較具規模的私煙儲存倉庫。

海關拘捕一名男子。（海關提供）

就現場檢獲的未完稅香煙品牌，部份牌子在本港市場並不常見，包裝外箱模仿正常托運出口貨物，關員在工廈單位內發現大量紙箱和包裝物料，相信有人將私煙重新包裝、改換標籤或外盒，偽裝成正規產品，再偷運出口至煙稅遠高於香港的海外國家或地區，藉着巨額稅差牟取利潤。

另外，工廈單位內亦有一部份本地常見的私煙牌子，不排除私煙集團在聖誕及新年長假期大量入貨，準備供應到本地巿場，海關相信已經成功堵截大量私煙流入巿場。

海關稱，會繼續調查私煙的來源和去向，不排除有更多人被捕。海關強調，將以全方位策略嚴厲打擊各類私煙活動，包括走私、儲存、分銷及販賣私煙，維護本港稅收及公眾健康。

海關重申，走私屬嚴重罪行，《2025年控煙法例（修訂）條例》較早時通過，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線1828 080，或透過舉報罪案專用電郵賬戶或網上表格舉報懷疑私煙活動。