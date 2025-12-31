警元朗村屋及鐵皮屋搗兩毒品倉　檢逾$8000萬可卡因拘無業情侶

警方昨日（30日）進行反毒品行動，在元朗一間村屋及一間鐵皮屋，搗破兩個毒品儲存倉庫。行動中，警方總共檢獲約107公斤懷疑可卡因及約150克懷疑霹靂可卡因，市值超過8千萬港元。



警方拘捕一對分別31歲和28歲的無業情侶，兩人被暫控共一項「販運危險藥物」罪，案件於周五（2026年1月2日）在屯門裁判法院提堂。警方相信，兩人經販毒集團金錢利誘，被招攬負責管倉及派送毒品。



警方總共檢獲約107公斤懷疑可卡因及約150克懷疑霹靂可卡因，市值超過8,000萬港元。（羅日昇攝）

昨日下午，探員突擊搜查元朗一間村屋，在屋內發現一男一女，並搜出10磚各重約1公斤的懷疑可卡因，及約150克懷疑霹靂可卡因。 其後，警方再押解兩人到附近一間鐵皮屋搜查，再找到97公斤懷疑可卡因磚，毒品合共市值估計超過港幣8,000萬元。據悉，兩個藏毒地點均為涉案男女租用，檢獲的毒品相信供應本地市場。

探員以「販運危險藥物」罪，拘捕該對分別31歲姓陳和28歲姓汙的本地男女，兩人為情侶，報稱無業，現正被警方扣查，被暫控共一項「販運危險藥物」罪，周五於屯門裁判法院提堂。

警方毒品調查科督察吳嘉煒交代案件。（羅日昇攝）

警方毒品調查科督察吳嘉煒指，調查顯示有人受販毒集團金錢利誘，被招攬成為倉管及派送毒品的角色。販毒集團刻意將毒品收藏於偏遠地區，並利用村屋及鐵皮屋較複雜的地形結構，企圖掩人耳目，增加警方調查難度。

警方強調，對於任何形式販毒零容忍。毒品調查科將以情報主導方式，打擊一切販毒行為，力求從源頭堵截毒品，將毒販一網打盡。警方提醒，販毒為嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。