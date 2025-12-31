內地青年破邊洲拍照墮海亡　漁護署元旦加派人員在場宣傳行山安全

西貢破邊洲今早（31日）發生致命意外，據悉一名21歲內地男子在崖邊拍照時，疑不慎失足墜落約70米高崖，其後證實不治。漁護署表示，已在破邊洲觀景台及附近範圍加建圍障和設置警告牌，以防止遊人誤闖危險位置以致發生意外。元旦假期期間，署方會加派人員於破邊洲觀景台及附近範圍加強宣傳行山安全等信息，以保障遊人安全。



有小紅書上載圖片，指有人在破邊洲墮海。（小紅書號Tamo圖片）

+ 3

西貢破邊洲今早發生意外，據了解，21歲姓黃死者來自廣州，與3名同學同遊破邊洲，懷疑在撿豬灣2號觀景台靠近懸崖邊捕捉風景拍照時，不慎失平衡墜落約70米高崖。水警到場將事主救起，由消防小艇送往西貢滅火輪基地。事主後腦嚴重骨折及身上有多處擦傷，其後被證實死亡。

內地小紅書充斥遊客在破邊洲「越界」危坐山坡邊打卡相片。（小紅書圖片）

內地小紅書充斥遊客在破邊洲「越界」危坐山坡邊打卡相片。（小紅書圖片）

內地小紅書充斥遊客在破邊洲「越界」危坐山坡邊打卡相片。（小紅書圖片）

+ 1

漁護署表示，已在破邊洲觀景台及附近範圍加建圍障和設置警告牌。元旦假期期間，署方會加派人員於破邊洲觀景台及附近範圍加強宣傳行山安全等信息，以保障遊人安全。

有小紅書上載圖片，指有人在破邊洲墮海；圖中可見有告示牌警告「前方危險請勿跨越觀景台」。（小紅書號888308856圖片）

此外，因應元旦假期期間，預計有較多遊人前往郊野公園郊遊，署方已在郊野公園的適當位置設置資訊牌和路徑指示牌，並在郊野公園內較險要處附近豎立警告牌，提醒遊人切勿前往，以免發生意外。署方指破邊洲觀景台附近的懸崖經過長年風化侵蝕，遊人須按路標指示，沿正式山徑遊覽，切勿跨越圍欄。