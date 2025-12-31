朗屏邨傷人案｜男子上門尋出軌前女友箍煲　遭對方新歡擸武士刀斬

元朗朗屏邨今早（31日）發生傷人案，一名47歲姓樊男子，在賀屏樓被人以日本武士刀斬傷，施襲男子其後逃去。據了解，事件涉及感情糾紛，樊男疑上門欲向出軌的前女友箍煲，不料應門者是女方的新歡，雙方發生爭執，新歡取出日本武士刀斬傷樊男後，與樊的前女友一同離開現場。



消息指，樊男與同齡姓洪女友交往約兩年，惟上月發現洪女與另一名43歲姓王男子有染。樊男與洪女分手後，洪曾向他提及自己與王男在朗屏邨賀屏樓同居。

元朗朗屏邨。（資料圖片）

今早8時許，樊男到達洪女與王男的住所，尋求與洪和解。王男開門後，與樊男爆發爭執，其間王男更從家中取出一把長約1米的日本武士刀，多次斬向王男。王男不支跌坐在走廊，大廈保安員巡經時揭發事件，立即報警求助。警員到場後破門入屋，檢獲涉案武士刀，惟王男與洪女已離開現場。

傷者被送到屯門醫院治理。（資料圖片）

警方在早上約8時42分接獲報案，指一名男子在朗屏邨賀屏樓走廊，懷疑用刀襲擊另一男子。救護員趕至，發現47歲姓樊男事主前額、左膝、右手拇指及左腳拇指有刀傷，幸仍清醒，即場為他包紮後，送往屯門醫院治理。元朗警區刑事調查隊第四隊接手，將案件列作「傷人」，正追緝涉案43歲姓王男疑犯。