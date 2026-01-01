08年元旦BB轉眼成年　發文重溫舊聞　謝父母養育之恩：I love you

新年伊始，祝各位讀者新年快樂！每年元旦日（1月1日）誕生的新生兒均備受關注。一名2008年元旦零時零分出生的「元旦BB」，昨日除夕（2025年12月31日）在社交平台Threads發帖，並分享當年出世的新聞片段，勾起各人圍坐電視機前「等BB」的集體回憶。



18年過去，當年的元旦BB在父母悉心栽培下，已長成朝氣蓬勃的少年。周宇軒（阿軒）昨日接受《香港01》訪問，對壓線搶閘出世一事仍感震撼。從今天起，他正式加入「成年人」行列，他寄望未來在體育範疇取得佳績，亦感謝父母多年的養育之恩。「好多謝你哋生咗我出嚟，我知你哋湊我大係好辛苦，所以非常之感謝你哋，and I love you（我愛你們）。」



阿軒昨日除夕（2025年12月31日）在社交平台發帖，分享2008年元旦出世的新聞片段，勾起各人圍坐電視機前「等BB」的集體回憶。（Threads@chau_yuhin）

元旦壽星發帖分享出世新聞 勾網民「等BB」集體回憶

阿軒昨日除夕在Threads發帖寫道：「原來不知不覺咁就18年啦 ，睇返以前自己出世嘅新聞，突然覺得好癲，多謝阿爸阿媽咁多年嘅照顧，聽日正式成人啦。」當年新聞片段可見， 一個「眼矇朦」的新生兒、頭髮濃密，被襁褓包裹。雖被大批傳媒包圍，卻依然在父母懷中酣然入睡。

他出世時重3.46公斤，比預產期早一星期於東區醫院誕生，是周氏夫婦的第一胎。周媽媽當年受訪時表示，她經歷逾20小時陣痛才剖腹誕下兒子，料不到他會在元旦出世。她期望兒子「健健康康、快高長大，長大後孝順父母」。

帖文引起熱議，網民紛紛留言送上生日祝福，文章也勾起各人的集體回憶，「細個嘅傳統係每年一月一日都會坐喺電視機前面等元旦BB嘅報導，你呢段報導我應該都有睇過，預祝生日快樂！」、「嗰一年我十歲，望住電視機睇你一出世就上新聞」。亦有網民感慨歲月如梭，「2008年已經18歲，我打咗個冷震」、「體感2008仲係10歲左右」。

震驚搭正零時零分誕生 感激父母養育之恩

時光流轉18年，當初那襁褓中的元旦BB，如今已是意氣風發的少年。阿軒受訪時指，父母在年幼已告知他「上咗新聞」，並於零時零分誕生，他知悉的當刻亦「嚇咗一跳」；重溫當年影片，對自己壓線搭正搶閘出世，他仍到震驚與意外。問及有否達成媽媽的期望，阿軒認為自己健健康康，「嗰人仲喺度，我覺得已經好好㗎啦！」

不少網民好奇元旦BB會否享有各種福利，阿軒笑言，「據我所知就乜都冇嘅，同全部人（一樣）正常。」每年生日，阿軒都會在家中跨年，與雙親及小兩歲的弟弟一同倒數慶祝，同學朋友們則會在假期過後為他補慶生日。適逢18歲大日子，他除夕夜與12名好友相約BBQ慶生，一群人熱鬧迎新年。

阿軒2008年元旦出生，今日（2026年1月1日）18歲成年。朋友除夕當天準備了生日蛋糕與他慶生。（羅日昇攝）

元旦正日阿軒便遵循傳統，與家人食蛋糕唱生日歌慶祝，共渡誕辰，「最緊要係同屋企人開心咁過！」他亦感謝父母多年的養育之恩。「好多謝你哋生咗我出嚟，我知你哋湊我大係好辛苦，所以非常之感謝你哋，and I love you（我愛你們）。」

18年過去，當年的元旦BB在父母悉心栽培下，已長成朝氣蓬勃的少年。（羅日昇攝）

阿軒身為元旦BB一事，曾引起朋友的好奇，他猶記得分享當年新聞不久後，便「一傳十，十傳百」，人盡皆知。他也笑語作為2008年的新生兒「代表」，或需要更成熟穩重些。放眼將來，阿軒指現時正就讀體育科，熱愛田徑及羽毛球等項目，望在DSE取得5的佳績，日後在相關領域發展。他表示，若有機會也想認識同在元旦出世的朋友，他亦祝今日的新生兒「身心快樂、身體健康，生日快樂！」