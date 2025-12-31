油麻地車禍｜清潔工捲貨車底亡司機被捕　食環署長：支援死者家屬

油麻地除夕（12月31日）晚上發生奪命車禍，一輛重型貨車在窩打老道及渡船街交界，撞到一名女途人並將她捲入車底，女途人被救出時已陷昏迷，送院搶救後不治。食物環境衞生署深夜發新聞稿，證實57歲死者李海英為該署二級工人。署長吳文傑表示，署方會向死者家屬提供一切適切的支援及協助，幫助他們度過艱難的時刻。



現場遺下一輛清潔手推車。（林振華攝）

食環署表示，死者李海英在食環署服務超過9年，生前隸屬油尖區環境衞生辦事處，主要負責街道清潔工作。她今晚在油麻地廣東道一帶進行街道清潔工作，在運送垃圾至窩打老道與渡船街交界途中時，被貨車撞到，期後不治。

一輛重型貨車在窩打老道及渡船街交界撞倒一名女子。（林振華攝）

食環署署長吳文傑形容，李海英一直辛勤工作及堅守崗位，竭誠服務市民。他對於痛失這位盡忠職守的同事，感到十分難過和惋惜，並代表部門所有人員向其家人致以最深切慰問。他又指，署方會繼續與李海英的家人保持緊密聯繫，並提供一切適切的支援及協助，幫助他們度過艱難的時刻。

現場遺下防護眼鏡及手套。（林振華攝）

事發在12月31日晚上約7時57分，一輛30噸重型貨車駛經窩打老道及渡船街交界時，意外撞倒正在推着垃圾車的清潔工人李海英。李被捲入車底昏迷，其後被送往廣華醫院搶救，惟最終不治。現場地上遺下血跡、一副透明防護眼罩及手套。貨車65歲姓楊男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。