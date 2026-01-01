蘭桂坊酒吧刑毀內情｜新義安同門為錢內訌　曬馬再掃場　警拘3男

中環蘭桂坊一間酒吧，本周二（12月30日）晚上被12名大漢闖入破壞。消息指，34歲酒吧老闆、綽號「阿枕」，與份屬新義安同門的44歲「阿七」，近日發生金錢糾紛。早於12月，阿七曾兩度派人往阿枕睇場及經營的酒吧「曬馬」，更曾發生打鬥。



由於雙方談不合攏，阿七策劃掃場行動，本周二有12名大漢手持武器，到阿枕位於蘭桂坊的酒吧掃場，毀近38萬元財物。警方鎖定涉案人身份後，拘捕3名男子，並追緝主謀等9人，包括在逃阿七。



中環蘭桂坊一間酒吧，周二（12月30日）晚上被12名大漢闖入，手持鐵棍及木棍大肆破壞。（讀者提供影片截圖）

據了解，被刑毀酒吧其中一名34歲老闆為新義安「阿枕」，他近日與同門「阿七」為利益問題起爭執。早於12月，雙方談判不果後，阿七連同其他人策劃「曬馬」踩場行動，包括在12月19日晚上10時許，阿七吹雞召來9人，到阿枕睇場的酒吧外，連群結隊干擾酒吧運作，據知阿枕心感不忿，雙方曾打鬥；翌日凌晨阿七再派人到阿枕經營的酒吧「曬馬」。平靜10天後，便發生本周二的刑毀事件。

本周二（30日），酒牌持有人及調酒師在涉事酒吧內，正處理酒吧業務，突然有12名大漢手持棒球棍及鐵通進闖入，並破壞31個電子屏幕、一棵聖誕樹及一部飛鏢機被毀壞，總值約38萬元。「阿枕」及拍檔報警求助。

12月時，阿七曾派人到阿枕的酒吧「曬馬」。（讀者提供影片截圖）

事後有部分歹徒往威靈頓街方向逃去；另外部分人則登上一輛黑色豐田私家車逃去。現場遺留一支斷裂的棒球棍。

據悉，警方鎖定涉案人身份，以涉嫌「非法集會」及「刑事毁壞」拘捕3名男子（26至70歲）。另外，被捕70歲男子為逃走車輛車主，他亦因「串謀刑事毁壞」被捕。其餘涉案9名亦被通緝，案件交由中區警區反三合會行動組跟進。

雙方人馬早於12月曾經「曬馬」，有人曾派人「覆灼」。（讀者提供影片截圖）

蘭桂芳酒吧掃場CCTV曝光

+ 8

從數條片段可見到本周二刑毀案過程，多名身穿衛衣、戴上鴨舌帽、口罩的男子，衝入一間當時無人的酒吧內，揮動棍狀武器打爛枱椅、電子屏幕，作案僅20秒。吧枱液體倒滿一地，屏幕玻璃碎掉在櫈和地下，聖誕樹倒地，場面一片凌亂。