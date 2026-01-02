宏福苑火｜仁濟醫院撥款累計1.75億　上調宏志閣援助金及生活津貼

大埔宏福苑五級奪命大火，導致近2000戶人一夜頓失家園，各界紛紛伸出援手賑災，助居民早日復常。其中，仁濟醫院持續推進支援工作，今晚（2日）發文指，已累計撥款港幣1.75億港元，為受影響居民提供多方位援助。其中發放的緊急援助現金（含援助金、慰問金等）已超過1億港元，預計於1月16日前完成向大部分住戶發放。院方亦留意到未受大火波及的宏志閣，居民至今仍未能返點居所而面臨困難，故決定上調援助總額及八達通生活津貼。



（仁濟醫院提供圖片）

仁濟醫院表示，宏志閣每戶緊急援助金由原先兩期合共港幣20,000元，調整至兩期合共港幣50,000元，與其餘七座大廈住戶的援助總額一致。合資格申請人須為火災當日仍居住於相關單位的居民。

宏志閣每戶八達通生活津貼由每月港幣1,000元提高至每月港幣2,000元，為期6個月。居民最快可於2026年1月21日起，透過現行「一戶一社工」安排領取專屬八達通卡，無須重新填表申請。

院方指，理解災後復原之路並不容易，將繼續與政府各部門保持緊密溝通，審慎考量提供進一步支援的各種方案。

感謝社會各界的理解與支持。仁濟醫院將繼續秉持透明、負責的態度，與大家同心協力，共建更具韌性的社區。

仁濟醫院於1月2日公布最新宏福苑援助安排。（仁濟IG）