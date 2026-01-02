六旬投資公司東主失蹤　消防薄扶林水塘通宵搜尋獲　由直升機送院

一名六旬投資公司男東主，本周二（12月30日）離開住所後，未有依時與女朋友會面，下落不明，女友於除夕（12月31日）報警。警方調查發現事主曾現身薄扶林水塘，當局連日來海陸空搜索，至今日（1月2日）下午仍有消防潛水拯救車到場，唯暫無所獲。



至周六（3日）上午8時10分左右，消防員於薄扶林水塘附近找到事主，他神智清醒，隨即由直升機將他送往東區醫院。

一名60歲男子失蹤，當局海陸空搜索。今午（1月2日）所見，薄扶林水塘道一帶有多輛消防車，包括消防潛水拯救車。（讀者提供）

據了解，失蹤男子姓李（60歲）為北角一間投資公司東主，與一名43歲內地女子相戀十多年，女友每隔兩個月來港共聚。

本周二（12月30日）接近中午，李男離家時相約女友於同日下午5時，在金鐘太古廣場會面。同日下午3時許，女友收到李男訊息，將見面時間改至翌日（12月31日）早上10時。

一名60歲男子失蹤，當局海陸空搜索。今午（1月2日）所見，薄扶林水塘道一帶有大批搜救人員及車輛。（讀者提供）

女友於除夕當日按時到達太古廣場，惟李男未有現身，並失去聯絡，她到住所及公司尋人也沒有發現，於早上11時許前往中區警署報案。

救援人員通宵尋人。（香港守望者服務團提供）

警方翻查閉路電視片段調查，發現李男曾於周二（12月30日）下午近1時，進入薄扶林水塘。警方、消防、政府飛行服務隊、民安隊，遂前往薄扶林水塘一帶搜救索，暫時未有發現。今日（2日）下午，薄扶林水塘道一帶有多輛消防車，包括消防潛水拯救車。