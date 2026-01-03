麗瑤邨單位起火　4人受傷送院1貓亡　女戶主︰內地手機充電時肇禍

葵涌發生火警。本周五（2日）晚上11時15分，警方接報指，麗瑤邨富瑤樓一個單位客廳起火， 同晚11時24分，消防出動一條喉和一隊煙帽隊，去到當晚11時29分，消防將火撲熄，經調查後相信涉事單位內有手機充電期間起火，火警沒有可疑。



事件中，總共4人受傷，清醒送往瑪嘉烈醫院接受治理，分別是76歲梁姓男子、42歲陳姓男子和59歲林姓女子吸入濃煙不適，69歲張姓女戶主左腳腳踭遭到燒傷，當中林女懷疑本身有心臟病，不支倒地，另有一隻貓隻死亡，至少150人需要疏散。



根據讀者提供的圖片和網上影片，單位冒出火光，並有大量濃煙，目擊者驚呼「Holy shxt」。



單位冒出火光，並有大量濃煙。（threads影片截圖）

單位冒出火光。（讀者提供）

大量濃煙。（讀者提供）

據了解，起火單位位於富瑤樓中層單位，事後外牆熏黑，單位內漆黑一片。張姓女戶主戴上口罩，躺在擔架床等候送院，她表示，事發時獨自在屋內，並為內地牌子手機充電，「叉咗三兩個字」，其間自己前往洗手間，之後發現手機起火，「燒埋間屋」，自己沒有手機，唯有向鄰居求助。

女方主表示，發現手機起火，「燒埋間屋」。（李家傑攝）

有女傷者不支倒在地上。（李家傑攝）

就現場所見，有男傷者赤足坐在輪椅等候治理，亦有女傷者倒在地上，多名住戶身穿睡衣睡褲，到樓下暫避。