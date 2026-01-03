上水女子持刀襲警｜目擊者憶述女子遭警夾攻　上救護車時仍叫囂

上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。一名女顧客在上水龍琛路一間粉麵店內與警員對峙，其間曾用菜刀連番劈向警員盾牌。目擊者陳先生向《香港01》提供片段，並形容該女子情緒激動，被制服送上救護車時仍不斷叫囂。



陳先生凌晨時分途經上述粉麵店，見到店外有大批警員，並拉起封鎖線，多名途人在封鎖線外圍觀，而店舖的職員及其他食客早已離開，只有一名女子持刀與警方對峙。

他續指雙方對峙一會後，警方前後夾擊，女子如片段拍攝到的持刀反抗，多名警員一擁而上將她制服。陳形容，女子情緒非常激動，不停大叫大嚷，即使救護員將她送上救護車之際，仍不斷叫囂。陳指，由他路經上址發現事件，至女子被送上救護車大約15分鐘。他離開現場時，粉麵店仍未恢復營業。

警方用盾牌前後夾擊，將女子制服。（讀者陳先生提供片段）

女子在店內持剪刀及菜刀與警方對峙

一名戴黑色口罩的女子先持剪刀，隔窗指向群警。（網上影片截圖）

警方稱，今日（3日）凌晨零時14分，上水龍琛路33號一間餐廳的職員報案，指32歲劉姓女顧客情緒激動，持刀揮舞指嚇。

警員接報到場，劉女拒絕合作，拿起店內的菜刀揮舞，最終被制服；經初步調查，相信她與職員因付款問題爭執。據悉，她使用手機電子支付，但不成功而嘈交。其間劉女用菜刀毀壞店方的一部手提電話，她涉嫌管有攻擊性武器、刑事毀壞及襲擊警務人員被捕，現正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。劉女手部受傷，清醒被送往北區醫院接受檢查。