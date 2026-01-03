海洋公園「狂野龍捲風」5個月內第二次故障　15人困半空近20分鐘

海洋公園有機動遊戲故障停頓。今日（1月3日）下午3時08分，警方接獲報案指，園內一機動遊戲設施突然停頓，約15人被困高處近20分鐘，其後所有人返回安全位置，無人受傷。



海洋公園回覆《香港01》查詢時表示，機動遊戲「狂野龍捲風」於下午2時57分出現故障訊號，其安全制動系統自行啟動並暫停運作。工作人員隨即重設系統，讓車身重返地面，15名受影響乘客於3時16分全部離開設施，其間沒有乘客受傷。海洋公園續指，「狂野龍捲風」現暫停運作，以進行全面檢修及測試，並感謝受事件影響的訪客之體諒。



海洋公園「狂野龍捲風」突停頓，15人被困高處。（海洋公園網頁）

根據海洋公園網頁介紹，「狂野龍捲風」的風車式旋轉巨型鋼臂和瘋狂的自轉式座椅，能帶給遊客3種不同角度的4G重力極速旋轉。

今次已是「狂野龍捲風」在約5個月內第二次故障致乘客被困。去年8月10日傍晚6時許，「狂野龍捲風」突然停頓，有約17人被困半空近2小時，最終救援人員成功將所有人救回安全位置。當日網上流傳多條片段，均顯示設施故障後，多名客均隨地心吸力向不同方向傾側，不少人緊握扶手，亦有乘客不斷「揈腳」待救。

海洋公園事後回覆指，當日「狂野龍捲風」在運作時出現故障訊號而啓動安全制動系統，因此暫停運作；事後園方亦為該機動遊戲進行全面檢修及重複測試。

▼2025年8月10日海洋公園「狂野龍捲風」故障▼



海洋公園「狂野龍捲風」去年8月10日故障突停頓，多人被困高處。（千千/ 小紅書影片）