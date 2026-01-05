威院地盤夾頭工傷｜31歲男工情況危殆　院方責成承建商徹查交報告

沙田威爾斯親王醫院第二期重建計劃地盤，今午（5日）發生工業意外。一名31歲姓黃男工在升降台上工作期間，頭部被夾於升降台及石屎橫樑之間，半昏迷送院。



威爾斯親王醫院發言人回覆查詢時指，該名分判商工人情況危殆。院方非常關注事件，向涉事工人及其家屬致以慰問，提供適切協助；並已要求總承建商徹查事件成因及提交報告，並全力配合相關政府部門的調查工作。



一名男工在沙田威爾斯親王醫院一重建地盤工作期間，頭部夾升降台與橫樑之間。（林振華攝）

威爾斯親王醫院發言人表示，今日（5日）下午約2時半，院方接獲威爾斯親王醫院重建工程承建商的通知，一名受僱於分判商的工人在工作期間發生意外，頭部受傷，工人隨即被送往醫院急症室接受治療，現時情況危殆。

醫院管理局（醫管局）接報後，隨即派員到達現場了解。勞工處亦於下午4時半左右到場，與警方了解情況。

院方非常關注事件，已向工程總承建商了解及跟進情況，要求總承建商徹查事件成因及提交報告，及加強有效安全措施，避免再發生類似意外；並向醫管局總辦事處報告事件，將全力配合勞工處及相關政府部門的調查工作。院方向涉事工人及其家屬致以慰問，會為其提供適切協助。

事發於今日（5日）下午約2時33分，警方接獲一名男工人報案，指另一名男工友工作期間，頭部受傷。姓黃（31歲）事主額頭流血，陷於半昏迷，獲救後被送入醫院救治。據悉，涉案地盤屬威院第二期重建計劃，第一階段的主要工程已於2023年6月展開。

消息稱，黃男與另一名工友在升降台上工作，升降台上升至約2米高時，打橫水平移動，黃男頭部被夾於升降台及石屎橫樑之間，前額造成6厘米的傷口；工友則及時踎低避開，立即報警。警方將案件列作「工業意外—有人意外受傷」跟進，正調查事故原因。

根據醫管局網頁資料顯示，威院第二期重建計劃將會分兩個階段進行，第一階段工程範圍包括為現有建築物進行翻新工程，並在沙田醫院興建一座調遷大樓，以供遷移威院現有建築物內將拆卸的設施；拆卸A、C、D 及E座職員宿舍和演講廳大樓，以騰出地方興建一座住院新翼大樓；以及為現有住院主樓暨創傷中心進行翻新、改建和加建工程。

第一階段的籌備工程已在2017年開展，而拆卸及地基工程已於2019年12月展開並於2023年6月完成，主要工程亦已於2023年6月展開。第一階段計劃完成後預計可增加約450張病床和16間手術室。

第二階段工程主要範圍包括拆卸醫院舊建築羣，包括日間診療大樓、特別大樓、呂志和臨床醫學大樓、平台大樓、眼科中心和李嘉誠專科診所（北翼）； 以及興建新的日間醫療中心和癌症中心。整個重建計劃預計2029年竣工。

一名男工在沙田威爾斯親王醫院一重建地盤工作期間，頭部夾升降台與橫樑之間，送院後情況危殆。（林振華攝）