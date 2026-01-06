海關搗上水貨櫃屋私煙倉檢$55萬貨　3無業男女搬貨斷正被捕

香港海關昨日（5日）在上水天平山村一貨櫃屋內，搗破私煙儲存及分銷中心，檢獲12.2萬支懷疑私煙，市值約55萬元，應課稅值約40萬元。



行動中，人員拘捕3名正在搬運私煙的男女（19至39歲），他們報稱無業。海關相信，有關私煙供應北區一帶，不法份子利用地區偏遠的貨櫃屋，掩人耳目。



海關檢獲檢12.2萬支懷疑私煙，市值約55萬元，應課稅值約40萬元。（海關提供）

昨日（5日）傍晚約6時，海關於上水進行反私煙行動，發現兩男一女正從天平山村一個貨櫃屋內，搬運數袋尼龍袋到一輛車上。人員見狀上前截查，於袋內及車上，發現3.5萬支懷疑私煙，將3人拘捕。

關員其後3人押至貨櫃屋內搜查，再搜獲8.7萬支懷疑私煙，行動共檢獲12.2萬支懷疑私煙，市值約55萬元，應課稅值約40萬元。該3名被捕男女年齡介乎19至39歲，全部報稱無業，已被落案起訴。

上水天平山村一貨櫃屋，闢作私煙儲存及分銷中心。（海關提供）

香港海關稅收罪案調查科調查主任戴萬新指，相信被捕人士為減低風險，利用地區偏遠的貨櫃屋作私煙儲存倉庫，試圖掩人耳目；而且天平山村環境僻靜，鮮有非村內居民進出，偵查時遇到一定難度，行動已成功搗破一個供應北區一帶的私煙儲存及分銷中心。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。